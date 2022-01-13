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洛阳91岁老人潘双林：穿着捡来的衣服 却捐款近30万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:28
爱笑的潘双林老人

　　近日，91岁的潘双林老人坐公交车从瀍河区赶到涧西区，委托洛阳市军队离退休干部第三休养所(简称军休三所)的工作人员，给困境儿童捐款2万元。

　　潘双林是一名军休干部，仅自2008年以来，他已捐款近30万元。“我的一切都是党和国家给的，我应该回报社会。”这句话，他总是挂在嘴边。

　　他生活节俭 废物利用是其生活方式

　　记者是在瀍河区一个老旧小区门口见到潘双林的。那天室外温度38℃，潘双林笔直地站在那儿，全然不像年过九旬的老人。

　　走进老人家中，记者看到，一间不大的屋子，角落里放着一张单人床，空地上摆放着大大小小的储物盒、半旧的鞋帽等杂物。“这些都是我从外面捡回来的，是别人丢掉的东西，我觉得它们还有利用价值。”潘双林说着，指了指自己身上的衣物，从头上的草帽、腰上的包到脚上的帆布鞋，都是他捡来的。

　　环顾四周，整间屋子里最为贵重的东西，要数门口的电视。每天的《新闻联播》，是潘双林必看的节目。潘双林的女儿潘彩云告诉记者，自从她的母亲去世后，父亲坚持独居。父亲生活节俭，从不在外吃饭，对吃穿毫不讲究。

　　记者了解到，出生于1931年的潘双林是原空军工程学院讲师，享受正团职退休待遇。他主动放弃军休所良好的生活条件，和老伴儿一起住进了一个老旧小区。为啥要这样做？他说：“不想给组织添麻烦。”

　　他曾修过战斗机 退休后义务为居民修家电

　　潘双林不愿麻烦别人，自己却从不怕麻烦。

　　潘双林曾是小区的“义务管家”，雨雪天清扫道路、定期收水电费等工作，他都亲力亲为。此外，他还利用一技之长，义务为小区居民修理家用电器。

　　电饭锅、电风扇、热水器……邻居们都知道，坏了的家电送到潘双林那儿，准能被修好。“修理家电的过程中，有时需要用到一些零件。这个时候，我捡来的东西可发挥了大作用！”潘双林得意地说。

　　对于潘双林的维修技术，邻居们纷纷竖起大拇指：“这是老潘的老本行，过去他可是修战斗机的！”

　　原来，抗美援朝战争开始后不久，当时正在我市一所初中任教导员的潘双林响应祖国号召，瞒着家人报名参军，希望奔赴前线保家卫国。

　　“参军后，我被派往东北一所航空学校学习。”潘双林回忆，当时，他进校门一看到飞机，就对它产生了很大的兴趣。他珍惜学习机会，很快掌握了航空知识及无线电技术。后来，他被调往驻上海的空军部队任机械员。

　　积极上进的潘双林，利用业余时间继续提升自己。1957年，他考上原哈尔滨军事工程学院，毕业后被分配至原空军工程学院任教，1985年退休。深圳一家企业曾高薪聘请他，但他毅然拒绝了。

　　“退休后，我继续为部队服务，直到70岁才回到洛阳。”潘双林说。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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