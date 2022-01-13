分了新房子 焦裕禄让工人先住（焦裕禄在洛阳）

在涧西区重庆路街道二社区，一排排住宅楼红砖红瓦，具有浓郁的苏式建筑风格，同时房顶上还有传统的中式檐角。60多年前，焦裕禄在洛阳矿山机器厂(简称洛矿)工作时就居住在此，如今这里已被列为全国重点文物保护单位。

在涧西区重庆路街道二社区，一排排住宅楼红砖红瓦，具有浓郁的苏式建筑风格，同时房顶上还有传统的中式檐角。60多年前，焦裕禄在洛阳矿山机器厂(简称洛矿)工作时就居住在此，如今这里已被列为全国重点文物保护单位。

焦裕禄在洛矿时住的房子

说起住房，洛矿人记忆最深的是焦裕禄给工人让新房的故事。

1956年，焦裕禄即将结束在大连的实习时，洛矿新盖了一栋科级干部家属楼，分给焦裕禄了一套50平方米的房子，焦裕禄却有其他想法。

回到家，妻子徐俊雅见焦裕禄心事重重的，问道：“咋啦？又有难啃的骨头了？”焦裕禄看着徐俊雅，说：“不是难啃的骨头，是一道难选的题目。”

徐俊雅回答：“你说吧，是公事，还是私事？是厂里的事，还是家里的事？”焦裕禄一笑：“俊雅同志说得好，这道题可是把公事、私事、厂里的事和家里的事全问到了。”

焦裕禄接着说：“家属楼竣工了，给咱们分了一套50平方米的二居室，可我想……我觉得咱们应该把房子让出来，让给郝师傅他们住……”

兴奋的表情僵在了徐俊雅的脸上，她望着丈夫为难地说：“老焦，我知道你啥事都想着别人，可咱家也有七口人……”

焦裕禄说：“不管怎么样，咱们都能克服。可郝师傅他们刚到洛阳，对一切都不熟悉，如果连个像样的住处都没有，怎么安心工作啊！他们比咱们更需要……”

徐俊雅瞪了焦裕禄一眼，轻嗔道：“老焦，反正我说不过你，你心里不是一直都有答案吗？”

一听这话，焦裕禄激动地站起身：“俊雅，你是同意了？”徐俊雅苦笑道：“谁叫我是你焦裕禄的妻子呢……”

几周之后，焦裕禄回到洛矿，拿到了新房的钥匙。他找到厂工会主席，一脸喜色：“钥匙给我了，是不是我就是房子的主人，有支配权了？”

工会主席笑道：“老焦，看你激动的！”

焦裕禄在他面前坐下，郑重地说道：“这次从大连过来的郝师傅，一家五口人都来了，厂里给安排的宿舍住不下，把分给我的那套房子让给郝师傅住。我能不能把钥匙给你，由你代表厂党委和工会把钥匙交给他？”

工会主席愣住了，一时不知该说什么好，只重复道：“这是厂里分给你的，分给你的……”

“主席，你可千万别说是分给我的，你就说这是安排给咱们厂新职工的，是组织的关怀，让他们一进厂就能感受到党的温暖。这份情是记在党的账上，记在洛矿的账上，与我焦裕禄无关！”焦裕禄的意见很坚决。

时隔多年，郝师傅仍会老泪纵横地呢喃：“焦裕禄是我们全家的大恩人！”（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄政伟 文/图）