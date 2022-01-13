安全绳意外脱落致工人摔伤 老人主动提供救援“绿色通道”

近日，一名工人在高空作业时，安全绳意外脱落，致使人从7楼坠落摔伤。危急时刻，一位老太太主动为救援人员提供“绿色通道”。

近日，一名工人在高空作业时，安全绳意外脱落，致使人从7楼坠落摔伤。危急时刻，一位老太太主动为救援人员提供“绿色通道”。

7月29日10时许，有人拨打110报警称，在涧西区一小区有人发生坠落。涧西公安分局巡特警大队民警甘陆军等人赶到现场得知，报警人为做楼顶防水的操作工，他协助一名工友在楼顶做室外防水，不料这名工友在高空作业时安全绳意外脱落，人从7楼外沿坠落，先跌落到4楼保温层的外沿，后又跌落至2楼平台。

民警说，他们从现场急救人员处得知，幸好4楼的保温层起到了缓冲作用，不然后果不堪设想。考虑到伤者腰部、双腿均存在骨折情况，不能移动身体，大家只能通过担架抬离伤者。但是，受限于2楼平台出入条件，担架又无法通过。

“赶快从我家通过吧，救人要紧！”正在大家焦急时，住在2楼的一位热心老太太喊道。最终，民警协助急救人员从2楼老人家中借道，将伤员抬上救护车，送往医院救治。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群)