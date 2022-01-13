“创新引擎”强劲澎湃（非凡十年 出彩洛阳）

创新是引领发展的第一动力。科技立则民族立，科技强则国家强。

开栏语

“新时代10年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹国内国际两个大局，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

奋进新征程，建功新时代。党的十八大以来，洛阳全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神和党中央、省委决策部署，践行新发展理念，推动高质量发展，全面建成小康社会，坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

今起，本网在《奋进新征程 建功新时代》总栏目下开设《非凡十年 出彩洛阳》子栏目，全方位报道党的十八大以来洛阳取得的跨越式发展和历史性成就，进一步激励广大干部群众踔厉奋发、奋勇争先，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

国内首台悬臂式硬岩掘进机在中信重工下线 洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄（资料图片）

创新是引领发展的第一动力。科技立则民族立，科技强则国家强。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，作出战略谋划和系统部署，提出要加快推进科技创新、建设世界科技强国。

近年，我市以产业发展“136”工作举措为统揽，以国家创新型城市建设为目标，突出以科技创新引领产业升级，推动创新平台矩阵构建、创新型企业集群培育、关键核心技术攻关、创新人才队伍建设、科技金融深度融合、科技成果转移转化、一流创新生态营造等工作往实里抓、向目标奔，切实把创新落到产业上、把产业落到风口上，为建强副中心、形成增长极增势赋能。

热潮涌：“洛阳创造”奏响最强音

2022年5月14日，中国商飞公司即将交付的首架C919大飞机圆满完成首飞试验。其中，不少“洛阳制造”为C919一飞冲天作出了贡献——

中信重工机械股份有限公司参与制造的世界先进铝合金厚板生产线设备，为国产大飞机穿上世界上最好的铝合金“外衣”；中航光电科技股份有限公司配套了9套电子设备综合设备架，搭建C919“神经中枢”；中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所研制的HUD，让C919“眼睛”更亮。

还记得8年前，2014年5月23日，习近平总书记在中国商飞公司考察时登上C919大型客机展示样机。“我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，把大飞机搞上去，起带动作用、标志性作用。”一句关切的话语，寄托着科技强国的伟大梦想。

对洛阳而言，科研院所多、创新资源丰富，一再诉说着这座城市的创新特质。而一项项“洛阳创新”建功“大国重器”，更是令人引以为傲。

158个“洛阳支座”撑起港珠澳大桥；“洛阳连接器”为“复兴号”动车组构筑“安全线”；多款“洛阳关键件”为神舟十四号载人飞船出征保驾护航；中国船舶七二五所完成国内首套深渊级海底原位科学实验站钛合金框架研制及承载试验，助力我国海洋强国建设……如今的河洛大地，创新创业热潮涌流，奏响“洛阳创造”最强音。

没有创新主体，科技创新就是无源之水。

近年，我市将壮大创新主体作为破局“题眼”，紧盯高新技术企业倍增，培育发展创新型企业集群，依托“万人助万企”让政策服务精准直达企业，健全“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，鼓励引导更多企业开展“四有”活动，创新主体井喷式增长。数据显示，今年前7个月，全市规模以上工业企业研发活动覆盖率达62.4%，超过省定年度目标2.4个百分点；全市新增国家科技型中小企业1481家，年内首批申请认定高新技术企业455家，总数将突破1100家；培育瞪羚企业13家、创新龙头企业25家，分别占全省的12.5%、21.6%。