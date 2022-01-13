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洛阳核酸检测队紧急驰援三亚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 08:36

　　“我们刚刚平安抵达海口美兰国际机场，未来一段时间，我们一定不辜负家乡人的期望，助力三亚早日清零！”昨日18时34分，洛阳援琼核酸检测医疗队队长李立军给记者发来信息报平安。

　　记者从市卫健委获悉，近期，海南三亚等地疫情持续发展，防控形势严峻。国务院联防联控机制已派出国家工作组支援海南，并调集广东、四川等省份的核酸检测力量前往支援。我市接到相关通知后，紧急从全市卫生健康系统调集20名核酸检测骨干，于8日早上出发，随河南省队一同前往海南。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 游新苗 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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