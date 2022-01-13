穿着嫁衣做核酸 这个新娘最耀眼

近日，新安县部分区域开展全员核酸检测。7日8时前后，工作人员在该县财政局附近的核酸检测点忙活时，一个身穿新娘礼服的女子突然赶来做核酸检测，此事在网上传开引起众多人关注。

刘慧锦进行核酸检测

近日，新安县部分区域开展全员核酸检测。7日8时前后，工作人员在该县财政局附近的核酸检测点忙活时，一个身穿新娘礼服的女子突然赶来做核酸检测，此事在网上传开引起众多人关注。

昨日，记者得知，该女子叫刘慧锦，当天是她大喜的日子，她一大早去拍婚礼外景，结束后就赶紧参加核酸检测。

刘慧锦的新婚丈夫姚晨雨说，他和妻子今年都是26岁，他在市区工作，妻子在新安县一所学校当老师。6日，他们看到新安县疫情防控指挥部发布通告称，7日要在城关镇、铁门镇和磁涧镇开展全员核酸检测，当天恰好是他们结婚的日子。于是，他们决定响应政策，当天早点进行婚礼外拍，结束之后立刻参加核酸检测，不再组织婚车队伍，他徒步去接亲。

“我们觉得很有纪念意义。”姚晨雨说，疫情防控是大事，婚礼是他们的人生大事，两件大事都要认真对待。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕/文 通讯员 王毅 刘方/图)