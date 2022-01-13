洛阳已建成社区体育公园22个、社区健身中心35个

昨日清晨6点，涧西区长安社区体育公园内人头攒动。趁着早晨凉快，许多年轻人在篮球场上“斗牛”，享受运动的快乐。

昨日清晨6点，涧西区长安社区体育公园内人头攒动。趁着早晨凉快，许多年轻人在篮球场上“斗牛”，享受运动的快乐。

“出门骑车5分钟就到，特别方便。除了打篮球，这里还能打乒乓球、打羽毛球、踢毽球、玩飞盘，每天不重样……”在北京读大二的孙昊明家住一拖生活区，对于家门口新建的体育公园，他非常喜欢。

规划建设社区体育公园，是洛阳市委市政府贯彻落实健康中国和全民健身国家战略，加快推进城市提质和公共服务社区化的重大民生工程。去年以来，洛阳通过盘活城市公共绿地、社区闲置用房等资源，建成社区体育公园22个、社区健身中心35个，赢得广大群众普遍好评。

刚刚过去的双休日，决赛之夜篮球赛、家庭运动会等系列赛事在社区健身中心轮番上演。多彩赛事活动，赋予社区健身中心更多社交属性，其不断延展的时尚内涵，也持续吸引着年轻人的目光。

跳跃、投掷，飞盘在空中划出抛物线；奔跑、飞扑，场内的人跑位接盘……近段时间，飞盘运动在我市方兴未艾。在小区空地、体育公园和体育场内，经常能看到年轻玩家的身影。

“门槛低、上手快。扔出一个盘，接到一个盘，都会有成就感和愉悦感。”飞盘玩家李仲龙说，飞盘是一项有氧和无氧相结合的运动，一场专业的飞盘比赛，堪比高水平足球赛，能收到良好的塑身、减脂效果，因此成为年轻人的新宠。希望我市今后能有更多适合飞盘运动的场地。

李仲龙等年轻人的心愿有望在不久后实现。

市体育局有关负责人介绍，根据最新规划，到2023年年底，全市社区体育公园将建成160个左右。体育公园项目将按照A、B、C三类规划建设。A类社区体育公园，除了运动健身，还兼具文化、生活服务等用途，室内面积4000平方米左右；B类社区体育公园，以室内运动健身功能为主，室内面积2000平方米左右；而C类社区体育公园，以室外运动健身功能为主。三类社区体育公园相结合，加快打造“10分钟健身圈”，丰富全民健身运动项目，实现社区体育公园城市区全覆盖，从根本上解决市民“去哪儿运动”的问题。

惊喜还不止这些。“在部分社区体育公园的规划中，我市加入了滑板、飞盘等青年喜欢的运动项目，让各个年龄段的市民都能找到适合的运动项目及场地。”该负责人表示，体育服务进社区作为公共服务进社区的主要任务之一，不仅要根据市民需求，动态调整运动项目及配套设施，还要在赛事活动的内容上进行创新。接下来，各项运动健身项目的开展将进一步结合洛阳打造青年友好型城市建设需求，引入帆船、定向越野等青年群体喜闻乐见的项目，吸引更多青年加入全民健身的队伍。在“十四五”期间，我市还将全面推进社区体育公园建设，力争在3年内将洛阳打造成为“社区公园体育化、体育公园社区化”的全民健身典范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵风）