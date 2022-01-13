“改”出新面貌 “造”出新生活（非凡十年 出彩洛阳）

衣食住行是最大的民生，住有所居更是人民美好生活的重要基石。为切实改善老旧小区居民的居住条件，近年，我市全面推进老旧小区改造，从破解背街小巷“脏乱差”，到推动公共服务进社区，处处“点题”城市内在功能品质提升。

开栏语

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹国内国际两个大局，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。新时代10年，洛阳坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，推动高质量发展，取得了一系列历史性成就，加强普惠性基础性兜底性民生建设，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活，人民群众的获得感幸福感安全感不断增强。

自今日起，本网推出“奋进新征程 建功新时代——非凡十年 出彩洛阳”专题报道。记者将走到城乡一线，走到百姓身边，看变化，听民声，展现党的十八大以来洛阳取得的跨越式发展和历史性成就。

衣食住行是最大的民生，住有所居更是人民美好生活的重要基石。为切实改善老旧小区居民的居住条件，近年，我市全面推进老旧小区改造，从破解背街小巷“脏乱差”，到推动公共服务进社区，处处“点题”城市内在功能品质提升。

片区焕然一新，居民生活舒心

3个小区连片改造 熙春片区焕然一新

整齐划一的停车位，焕然一新的外墙，平坦的柏油路面，新建的休闲健身广场和养老服务中心……置身其中，很难想象眼前是已有几十年历史的老旧小区。这就是刚改造完成的瀍河区北窑街道熙春片区。

昨日，记者在熙春片区看到，居民或在遛弯，或在闲聊，或在打球，其乐融融，朱文安就是其中之一。

朱文安今年78岁，是洛阳铁路信息工程学校的退休职工，1985年入住信息学校家属院。提起小区近来的变化，正在遛弯的朱文安脸上满是幸福。

信息学校家属院建于20世纪80年代，由于缺乏管理，存在车辆停放混乱、楼宇老化、楼顶漏水等现象，影响居民生活。早在2014年，信息学校家属院就对小区污水管网进行了优化，增强排水能力，有效解决了污水漫溢问题。随后，该小区又对楼顶进行修缮，并进行水网改造，改善小区现状。

去年10月，熙春片区连片改造工程启动，对片区内的环卫局家属院、瀍河公安分局家属院及信息学校家属院进行组团连片改造，3个小区间的围墙被推倒，实现资源共享。