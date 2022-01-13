涧西区刘胜杰夫妇打造一家四代人的“桃花源记”

“大家都说我们家是花园、果园、动物园。”昨日，在涧西区龙四社区的沙野、刘胜杰夫妇家里，夫妻俩开心地说，邻居都称他们家的小院为“桃花源”。

刘胜杰给植物浇水

“大家都说我们家是花园、果园、动物园。”昨日，在涧西区龙四社区的沙野、刘胜杰夫妇家里，夫妻俩开心地说，邻居都称他们家的小院为“桃花源”。

记者还没走进院门，就听见鹦鹉和小狗的叫声，很像古文《桃花源记》中“鸡犬相闻”的景象。院子里，阳光透过棚顶的藤叶，照得葡萄颗颗发亮。刘胜杰说，她今年61岁，其爱人沙野64岁，俩人都已退休。这里原本是她父母居住，院里院外的核桃树、樱桃树、葡萄藤、山楂树、石榴树和无花果树等，都是她父母栽下的， “到现在，它们已有30多岁了，看着这些树，就能想起父母的样子”。

刘胜杰说，她的父母在世时，她经常来帮二老为果树浇水、施肥。父母过世后，他们一家三代都搬到了这里居住，打理这些果树也是表达一种对父母的思念。