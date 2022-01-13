洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究机场运营管理等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 22:12

徐衣显主持召开专题会议研究机场运营管理等工作
前瞻性谋划融入全省机场运营大格局
市场化运营推进城市公共交通一盘棋

　　8日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究完善机场运营管理、推进城市公共交通一体化等工作，强调要顺应大势、抢抓机遇，积极融入全省机场一体化运营管理，构建多层次城市公共交通服务网络，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

　　会议听取了洛阳机场运营管理情况汇报。徐衣显强调，融入全省发展大局，完善机场功能定位，是落实省委、省政府决策部署的具体行动，有助于提高洛阳机场的竞争力、创新力和抗风险能力。一要主动对接融入。要健全工作专班，建立协调机制，加强与国家民航局、国家民航飞行学院对接衔接，在全省机场一体化运营管理中争取重要定位。二要创新合作模式。深化投资主体、建设模式等研究，积极推进成立合资运营公司，拓展投融资渠道，推进专业化管理，提高机场安全运营、高效服务水平。三要服务产业发展。以机场建设运营为抓手，完善航空产业、临空经济等发展规划，强集群、延链条、优生态，实现机场运营与产业发展有效互动。四要优化净空条件。严格城市规划管理，优化机场周边环境，打造良好净空条件，为增加机场容量、引进基地公司、开辟新的航线创造条件。

　　会议听取了洛阳市城市公共交通一体化实施方案汇报。徐衣显强调，要适应发展新变化、群众新诉求，全面深刻把握“一体化”内涵，科学精准调研分析，统筹市域内地铁、公交车、出租车、共享单车等规划布局，构建高效互联、绿色低碳、安全便捷的多层次公共交通网络。要整合资源要素，强化市场运营，推动城市经营与企业运营双策并举，政府赋能与内生“造血”双向发力，提高城市公共交通运营质量和效益。要紧扣产业布局、职住平衡，优化线路站点设置，实现公交无缝接驳，更好服务企业发展和群众生活。要整合地铁、公交、城乡客运调度等功能，建立联动一体的智能调度指挥平台、兼容协调的支付系统，满足群众多层次、多元化、高品质出行需求。

　　孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳推行干部荣誉退休制度 让退休有温...
  • 本月起，洛阳职工基本医保单位缴费可...
  • 伊滨区发放3000张运动计时芯片 市民可...
  • 高职高专批明日开始录取
  • 今日报名！西工区招聘劳务派遣人员26名
  • 强雷电、冰雹、短时强降水！洛阳市气...
  • 河南嵩山龙门队主场大胜国安 洛阳球迷...
  • 在洛阳运动生活能有多精彩？一起来“...
  • 一件黑大衣，焦裕禄在洛矿穿了9年（焦...
  • 最高气温37℃以上！洛阳市气象台继续...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    勇成摄影 红豆峡

    给视觉一点清凉

    舞台演出拾零

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605