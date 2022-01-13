8日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究完善机场运营管理、推进城市公共交通一体化等工作，强调要顺应大势、抢抓机遇，积极融入全省机场一体化运营管理，构建多层次城市公共交通服务网络，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

徐衣显主持召开专题会议研究机场运营管理等工作

前瞻性谋划融入全省机场运营大格局

市场化运营推进城市公共交通一盘棋

8日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究完善机场运营管理、推进城市公共交通一体化等工作，强调要顺应大势、抢抓机遇，积极融入全省机场一体化运营管理，构建多层次城市公共交通服务网络，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

会议听取了洛阳机场运营管理情况汇报。徐衣显强调，融入全省发展大局，完善机场功能定位，是落实省委、省政府决策部署的具体行动，有助于提高洛阳机场的竞争力、创新力和抗风险能力。一要主动对接融入。要健全工作专班，建立协调机制，加强与国家民航局、国家民航飞行学院对接衔接，在全省机场一体化运营管理中争取重要定位。二要创新合作模式。深化投资主体、建设模式等研究，积极推进成立合资运营公司，拓展投融资渠道，推进专业化管理，提高机场安全运营、高效服务水平。三要服务产业发展。以机场建设运营为抓手，完善航空产业、临空经济等发展规划，强集群、延链条、优生态，实现机场运营与产业发展有效互动。四要优化净空条件。严格城市规划管理，优化机场周边环境，打造良好净空条件，为增加机场容量、引进基地公司、开辟新的航线创造条件。

会议听取了洛阳市城市公共交通一体化实施方案汇报。徐衣显强调，要适应发展新变化、群众新诉求，全面深刻把握“一体化”内涵，科学精准调研分析，统筹市域内地铁、公交车、出租车、共享单车等规划布局，构建高效互联、绿色低碳、安全便捷的多层次公共交通网络。要整合资源要素，强化市场运营，推动城市经营与企业运营双策并举，政府赋能与内生“造血”双向发力，提高城市公共交通运营质量和效益。要紧扣产业布局、职住平衡，优化线路站点设置，实现公交无缝接驳，更好服务企业发展和群众生活。要整合地铁、公交、城乡客运调度等功能，建立联动一体的智能调度指挥平台、兼容协调的支付系统，满足群众多层次、多元化、高品质出行需求。

孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)