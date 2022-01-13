310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥剩余工程预计年底建成通车

8日上午，记者从洛阳相关部门得知，310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥剩余工程推进顺利，眼下该项目累计完成投资额8488.7万元，占总投资的71.98%。

8日上午，记者从洛阳相关部门得知，310国道偃师段伊河特大桥、洛河大桥剩余工程推进顺利，眼下该项目累计完成投资额8488.7万元，占总投资的71.98%。

该项目相关负责人介绍，目前，该项目实行弹性作业制度，避开高温时段，保证施工安全，早晚趁凉高效推进，预计年底建成通车。

伊河特大桥为单幅双向通行桥梁，长1147.5米，单幅宽18米。该桥原设计为混合交通桥梁，右幅已于2016年8月建成通车。目前，左幅正在建设。未来，桥面加宽至36米，实现双向六车道通行。截至目前，该桥下部结构全部完成，228片预制梁板已完成架设218片，229片箱梁安装174片。

洛河大桥为单幅双向通行桥梁，长637米，单幅宽18米。此前，该桥左幅利用省补危桥资金进行建设，于2013年年底建成通车。目前，右幅正在建设。未来，桥面加宽至36米，实现双向六车道通行。截至目前，该桥下部结构全部完成，126片预制梁板完成架设100片，126片箱梁安装60片。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图)