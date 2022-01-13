首期“河洛潮”文艺会客厅举行

8日下午，首期“河洛潮”文艺会客厅在洛阳源耕·云溪茶馆举行。

8日下午，首期“河洛潮”文艺会客厅在洛阳源耕·云溪茶馆举行。洛阳市文联党组书记、主席王晓辉，洛阳市文艺评论家协会主席李少咏，洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，洛阳市杂技家协会主席张国胜，以及洛阳市作家协会、洛阳市书法家协会、洛阳市美术家协会、洛阳市电影电视家协会相关负责人参加。

活动现场，云溪茶馆被授予洛阳市文艺评论家协会首家“河洛潮”文艺会客厅，王晓辉、李少咏共同为“河洛潮”文艺会客厅揭牌。

活动主持人、洛阳市文艺评论家协会副主席安锋表示，“河洛潮”文艺会客厅致力于“三新”“三潮”，即聚焦于新的田野调查发现，新书、新剧的发布和社会文化新热点；嘉宾发言内容的潮，发言形式的潮(发言内容将以短视频对外发布)和讨论会结构的潮。

当日下午，洛阳市文艺评论家协会邀请文史学者王恺、黄婕，导演韩涵，汉服专家黄晓峰等开展集贤雅叙：《裴度的两个关键词》、见字如面：《从书信往来看洛阳社会变迁》、华夏衣冠：《从汉服热看青少年流行文化走向》、客家洛阳：《大南迁主题的影视创作思路》等环节进行交流，受到与会人士的欢迎。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 李杨)