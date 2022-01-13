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河南省夏季围棋段级位赛（洛阳赛区）开枰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 18:06

　　8日，2022年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)开枰，共有全市1100名选手报名参赛。

　　本次比赛由河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办，采用中国围棋协会审定的最新围棋竞赛规则，段位组、级位组比赛分别进行7、6轮比赛，比赛设5级A组、5级B组、2级A组、2级B组、1级组、1段组、2段组7个组别，采用积分循环制。

　　洛阳是全国著名“围棋之乡”和“百段之城”，目前拥有职业棋手43位，段位总合149段，在全国地级市排名第一。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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