洛阳交警部门对伊洛路信号灯进行绿波设置

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊洛路车流量大，但伊洛路(王城大道至周山大道段)信号灯设置不合理，短短不到两公里的路程有4个路口，经常到路口就遇到红灯，严重影响通行效率。该路段信号灯能不能进行绿波设置，提高通行效率？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊洛路车流量大，但伊洛路(王城大道至周山大道段)信号灯设置不合理，短短不到两公里的路程有4个路口，经常到路口就遇到红灯，严重影响通行效率。该路段信号灯能不能进行绿波设置，提高通行效率？

洛阳市公安局回复：经了解，伊洛路段交警部门已对信号灯进行绿波设置，经过多次测试，在道路正常通行状态下绿波良好，根据您反映的情况，我们已安排工作人员持续观察测试优化。>>>点击查看原帖

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绿波速度是指当前路口出发，已保证到达下个路口时刚好是绿灯的最佳速度。车辆按照绿波速度提示的速度匀速行驶，能使得大部分驾驶路上的每一个信号灯是绿灯，尽可能地减少停车时间。施绿波控制调整的道路，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。⑥