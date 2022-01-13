全部为阴性！伊滨、洛宁通报部分区域核酸检测结果

日前，“伊滨融媒”、“最爱洛宁”微信公众号通报部分区域核酸检测结果，具体如下：

日前，“伊滨融媒”、“最爱洛宁”微信公众号通报部分区域核酸检测结果，具体如下：

伊滨

关于区域全员核酸检测结果的通告

〔2022〕34号

根据洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部安排部署，我区于8月6日在诸葛镇、李村镇城市区范围内(伊滨路以东、南山大道以北、汉魏大道以西、伊河南岸堤顶路以南)开展了区域全员核酸检测。在广大居民群众的积极支持配合下，此次区域全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

当前，省内外本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，疫情防控形势依然严峻复杂，希望广大居民群众进一步增强防控意识，主动配合落实常态化防控措施，全力巩固我区来之不易的疫情防控成果。

衷心感谢广大居民群众的理解、支持和配合！

区疫情防控指挥部办公室

洛宁

洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于县城区全员核酸检测结果的通告

根据洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部安排部署，我县于8月6日在县城区“两镇一乡”范围内开展了区域全员核酸检测。在广大居民群众的积极支持配合下，此次区域全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

当前，省内外本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，疫情防控形势依然严峻复杂，希望广大居民群众进一步增强防控意识，主动配合落实常态化防控措施，全力巩固我县来之不易的疫情防控成果。

衷心感谢广大居民群众的理解、支持和配合！

洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年8月7日

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