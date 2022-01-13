河南嵩山龙门队主场大胜国安 洛阳球迷期待捷报频传

7日晚，中超第二阶段赛事烽烟再起，河南嵩山龙门队坐镇主场迎战劲敌北京国安队。在全场7000多名河南球迷的助威下，嵩山龙门队以3∶0击败对手，取得主场开门红，并继续保持积分榜第一集团的领先位置。

7日晚，中超第二阶段赛事烽烟再起，河南嵩山龙门队坐镇主场迎战劲敌北京国安队。在全场7000多名河南球迷的助威下，嵩山龙门队以3∶0击败对手，取得主场开门红，并继续保持积分榜第一集团的领先位置。

现场：气势如虹，酣畅淋漓

中超历史上，历次“豫京之战”都备受瞩目，本场比赛也不例外。比赛开始后，场面一度火花四溅，在顶住国安队开场猛攻后，嵩山龙门队在第9分钟迎来梦幻开局：阿德里安主罚任意球，外援多拉多接到黄紫昌头球摆渡，推射破门，以1∶0领先。此后，双方屯兵中场，展开高位逼抢，场面十分激烈。上半场第41分钟，多拉多直传洞穿对手防线，之前两度反越位都差点破门的钟义浩，这次没有坐失良机，杀入禁区抽射破门，将比分改写为2∶0。

下半场，嵩山龙门队继续控制场上节奏，并在第89分钟的反击中，由卡兰挑射破门，将比分锁定为3∶0。

期待：再接再厉，捷报频传

“三个进球一个比一个漂亮，球迷的期待与付出非常值得。”在现场观战的洛阳市球迷协会秘书长胡妙生激动地说。由于疫情防控的要求，此次航海体育场仅开放30%座席，各地球迷协会也按照相应比例分配球票，洛阳球迷协会的60多名球迷到场助威。

时隔两年多重回主场，洛阳球迷和广大主场球迷一道，冒着酷暑，挥舞着围巾、旗帜，忘情呐喊，齐声高歌，将主场氛围引爆。洛阳球迷张新利说，河南队今年的联赛表现非常沉稳，即使在比分落后、球员受伤等不利局面时，都能从容应对。期待球队在剩下的比赛中继续保持良好作风，再接再厉，捷报频传。