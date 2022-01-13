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今日报名！西工区招聘劳务派遣人员26名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩西工 2022.08.08 09:39

　　近日，“精彩西工”微信公众号发布最新招聘公告，面向社会公开招聘疫情防控工作劳务派遣人员26名。

西工区招聘疫情防控工作劳务派遣人员公告

　　根据工作需要，西工区委托洛阳浦菏劳务派遣服务有限公司面向社会公开招聘疫情防控工作劳务派遣人员。具体实施方案如下：

　　一、招聘原则

　　招聘工作按照自愿报名、公开程序、公平竞争、坚持标准、择优聘用的原则进行。

　　二、招聘岗位计划和要求

　　(一)招聘岗位

　　序号

　　岗位名称

　　人数

　　学历

　　年龄

　　1

　　核酸检测信息录入

　　18

　　大学专科及以上学历，有医学背景者优先

　　25-45周岁

　　2

　　样本转运

　　8

　　(二)招聘条件

　　1、遵守中华人民共和国宪法和法律法规，具有良好的品行；

　　2、具有忠诚奉献精神，组织纪律性较强，服从组织安排；

　　3、熟练使用各种办公软件，有一定文字功底；

　　4、工作认真负责，思维敏捷，反应灵活；

　　5、身体条件良好，能适应工作岗位；

　　6、样本转运岗位，持有C1及以上驾照者优先。

　　有下列情形之一的，不得报考：

　　(1)曾被开除中国共产党党籍、开除中国共产主义青年团团籍、在高等教育期间被开除学籍、被机关事业单位开除公职或辞退的;

　　(2)受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的;

　　(3)曾被行政拘留、劳动教养、收容教育或者具有吸毒史的;

　　(4)在各级公务员招考等国家法定考试中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的;

　　(5)有较为严重的个人不良信用记录的;

　　(6)其他法律、法规规定的不符合报考条件的人员。

　　(三)报名方式

　　1、请符合报名条件的应聘者将报名登记表(附本人照片),学历证书及其他证书扫描件以附件形式发至指定邮箱puhe202@163.com，邮件名称：姓名+应聘岗位。

　　2、报名时间：2022年8月8日至2022年8月14日。

　　3、报名截止后，具体面试时间及其他事宜另行通知。按面试成绩择优录取。

　　三、聘用与待遇

　　用工形式为劳务派遣；

　　工资待遇为基本工资+五险，月工资不低于洛阳市最低工资标准，缴纳社会保险按照社会保险法的有关规定执行。

　　咨询电话：0379-63892099(周一至周五上午8:30-12:00、下午15:00-18:00)

洛阳浦菏劳务派遣服务有限公司

　　2022年8月5日

　　扫描下面二维码下载：

《报名表》
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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