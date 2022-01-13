洛阳市2022年上半年教师资格证书已寄出！请抓紧领取（附领取地点）

据“洛阳市教育局”微信公众号最新消息，2022年上半年教师资格证书已陆续寄出，请抓紧领取！文末附领取时间和地点。
据“洛阳市教育局”微信公众号最新消息，2022年上半年教师资格证书已陆续寄出，请抓紧领取！文末附领取时间和地点。
据“洛阳市教育局”微信公众号最新消息，2022年上半年教师资格证书已陆续寄出，请抓紧领取！文末附领取时间和地点。
2022年8月4日起，高级中学、中等职业学校(含实习指导)教师资格证书及存档材料以EMS邮政快递方式陆续寄出，发放一律实行免费邮寄。邮寄资料为一证(教师资格证书)、一表(教师资格认定申请表)，请务必保持预留电话畅通。证书邮寄期间请关注“EMS中国邮政速递物流”公众号，系统会推送邮寄运单号，便于查询邮件运送信息。邮寄咨询电话：0379-63235185，0379-63233008(每周一到周五，上午9点到下午5点)。
初级中学、小学、幼儿园教师资格证书领取时间地点详见下表，具体领取要求请咨询相应的县区教体局教师资格管理部门。
2022年上半年初中、小学、幼儿园教师资格证书领取时间和地点
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