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洛阳参加这项考试的考生注意：考前72小时内要进行2次核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2022.08.08 09:39

　　洛阳市参加2022年同等学力全国统考考生请注意，近日，“河南省教育考试院”发布最新提醒，全文如下：

河南省2022年同等学力全国统考考生健康应试须知

　　为了保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，请考生了解并遵守以下事项：

　　一、考前准备

　　1.请考生关注国家、省、和考点当地考试机构(各考点市信息发布地址见附件1)通知或公告，提前了解并确保自己符合考点当地防疫政策和报备要求，以免影响正常考试。

　　2.自觉遵守防疫要求，做好个人防护，尽量避免前往疫情风险地区和人员密集的公共场所。

　　3.自8月7日起，进行连续7天的自我健康检测，并如实记录在《河南省2022年同等学力全国统考健康考试承诺书》(附件2)中。

　　4.考前72小时内进行2次核酸检测(间隔24小时)，建议第2次核酸检测于8月13日上午9时前进行，以便下午模拟演练时可提供检测结果。

　　5.赴考途中和进入考点，全程佩戴口罩。

　　6.报名时登记的手机是发送考试和防疫紧急通知的重要渠道，请保持24小时开机并注意查收信息。

　　二、入考点和入考场检查

　　1. 8月13日下午16:00至18:00，考生须在此时间段内到达考点参加入考点模拟演练。考生到达考点后，须扫描考点学校“场所码”，并提供考前72小时内2次(间隔24小时)核酸检测报告(纸质版可提供医院或检测机构提供的正式检测报告，也可提供自行查询并截图打印的检测结果)、健康承诺书(纸质版)。纸质版核酸报告和《健康考试承诺书》由考点工作人员收集留存。考生各项防疫检查均无异常且身份核验、指纹验证通过后，考点在其准考证上加盖印章。考生在第2天正式进入考点时可凭加盖印章的准考证快速进入。

　　2. 8月14日考试当天，考生凭加盖印章的准考证，通过体温检测、身份核验和指纹验证后，快速进入考点。其他考生须逐项进行防疫检查(体温检测、健康码和行程卡查验、核酸报告和承诺书交考点工作人员留存)，并进行身份核验和指纹验证。体温异常的考生，经现场防疫小组综合研判确定符合健康应试要求后，可进入考点备用隔离考场参加考试；如考生自愿弃考，可在考后申请退费。

　　三、应试要求

　　1.普通考场考生在进入考场前要全程正确佩戴口罩，进入考场时将自备口罩放置在考生物品放置处，不得带入考场；监考教师在考生入场时向其分发口罩，建议考生考试期间佩戴口罩。备用隔离考场考生要全程佩戴口罩。

　　2.每场考试结束时，普通考场考生须按监考员的指令，正确佩戴口罩后有序错峰离场，不得拥挤，保持人员间距，不得在考点内滞留。备用隔离考场考生须待其他考场考生离开后，在工作人员引导下通过专用通道离开考场。

　　3.考生如突感不适，应及时报告监考教师或工作人员。

　　四、考后事宜

　　1.因疫情影响未能参加考试的考生，可填写《河南省2022年同等学力全国统考退费申请表》(附件3)，于8月14日至8月20日期间通过电子邮件发送至考点所在市教育招生考试机构指定邮箱，经核实汇总后统一向教育部教育考试院申请退费。

　　2.如不遵守防疫应考规定，造成不能正常参加考试的，责任由考生个人承担；造成疫情传播等严重后果的，依法追究责任。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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