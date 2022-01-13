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有“独门绝技”才有“独领风骚”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:37

　　成功配套70%的比亚迪新能源车型，实现对其中多款主流新能源车型的独家配套……最近，本报关于洛轴科技锚定产业风口，大力研发新能源车轮毂轴承，最终以显著产品优势跻身比亚迪重要供应商的报道备受关注。独家配套，寥寥四字却格外吸睛，背后的经验与启示值得探讨。

　　今天，新能源车产业风生水起，比亚迪更是标杆性企业，能成为其供应链中的“关键一环”，意味着前景十分广阔。当然，在庞大的汽车产业链中，轮毂轴承虽只是细微一环，却也有不少企业同台竞争，想脱颖而出并不容易。洛轴科技“上位”靠的是什么？固然与“专业度”密不可分——多年主攻二、三代汽车轮毂轴承及相关零部件研发，可谓“精于此道”，但更多的还是产品说话、技术说话——面对新能源车轮毂轴承得具有低摩擦性的市场需求，其勇闯创新“无人区”，相关研发在业内“率先启动”，技术水平更直奔“国际先进”，最终练就一身人无我有、人有我优的“独门绝技”，成为市场上耀眼的存在。

　　有“独门绝技”才有“独领风骚”。洛轴科技的成功启示我们，机遇总是垂青创新者，企业间角逐产业新赛道、抢占市场新风口，往往比的就是谁能展现出“专注与深耕的能力”，谁能在细分领域做到极致，在技术和产品上做到足够的“专精特新”。也唯有如此，我们才能挺进产业链供应链的中高端、关键环，在“换道领跑”中赢得独家生意、挺立时代风口！（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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