抢抓产业新风口 争当出彩文旅人

7日，河南省文化旅游投资集团有限公司组织举行新员工培训开班仪式。

7日，河南省文化旅游投资集团有限公司组织举行新员工培训开班仪式。

今年6月19日，河南省文化旅游投资集团有限公司正式在洛挂牌。该集团重点围绕实施省文旅文创融合战略、围绕把省文旅投资集团做大做强、围绕在郑汴洛核心区文旅文创融合发展上先行实现突破等重要目标，努力打造“行走河南·读懂中国”品牌体系。同时，发挥自身优势，积极为洛阳市文旅产业高质量发展引资、引智、引运营管理，着力助推洛阳文旅文创产业高质量发展。

河南省文化旅游投资集团有限公司党委书记、董事长吴孟铎在开班仪式上强调，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。集团员工要强化政治引领、结果导向、责任意识，做到忠诚坚定、务实重干、创新担当，积极抢抓产业发展新风口，助推洛阳“文旅文创成支柱”，加快打造国内文旅产业旗舰劲旅，在奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中争当出彩文旅人，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 姜伟)