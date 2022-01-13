6日上午，2022年全国健康照护行业职业技能竞赛在洛阳职业技术学院开幕。

首届全国健康照护行业职业技能竞赛在洛举行

何振喜等出席开幕式

张国伟、徐衣显分别致辞

6日上午，2022年全国健康照护行业职业技能竞赛在洛阳职业技术学院开幕。

中国研究型医院学会会长何振喜，国家市场监管总局原副局长马正其，省人大常委会原副主任张大卫等出席开幕式。省人社厅党组书记、厅长张国伟，市长徐衣显分别致辞。

张国伟说，习近平总书记在致首届全国职业技能大赛的贺信中指出，技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。我省将技能提升作为实现高质量就业、保障和改善民生、促进共同富裕的重要措施，强力推进“人人持证、技能河南”建设，聚焦“一老一小”培养康养照护人才，努力实现老有所养、幼有所育。希望此次竞赛能办出特色、办出水平、办出影响力，引导各地各部门各行业开展更加丰富多彩的技能竞赛活动，形成劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

徐衣显表示，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记加快构建现代职业教育体系的重要论述，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，紧密对接发展需求，深化职业教育改革发展，完善现代职业教育体系，强化职业教育供给能力，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，职业教育事业取得长足进步。随着健康中国战略的深入实施以及老龄化社会的临近，健康照护市场需求日益增多，促进了洛阳“健康照护”特色职教品牌的打造。全国健康照护行业职业技能竞赛，是国内高水平技能人才大赛，有利于以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建，为洛阳提高健康照护行业职教水平、促进健康服务产业发展提供了宝贵的学习机会和交流平台。洛阳市将以此次竞赛为契机，学习借鉴先进理念和模式，强化产教融合、校企合作，推动健康照护产业链、教学链、人才链、创新链精准对接，努力建设全国健康照护职业教育人才培养高地，培育更多专业化、职业化、高技能人才，造福千家万户，为健康中国建设作出更大贡献。

本次竞赛是健康照护师国家职业技能标准颁布以来首次举办的全国性职业技能竞赛。来自全国各地的20支代表队，分为职工组和学生组，将在理论、技能操作等方面进行角逐。

洛阳市领导贺敏、朱美荣、赵健参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)