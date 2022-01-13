如何做好汛期渔业生产？

汛期易出现强降雨天气，影响渔业生产。做好汛期渔业生产，以下几点要牢记。 汛期易出现强降雨天气，影响渔业生产。做好汛期渔业生产，以下几点要牢记。 防“泛塘” 汛期处于夏季，气温较高，池塘内鱼、虾、蟹等的排泄物增多，有机耗氧量增加，加上阴雨天气压低，池水溶氧偏低，易出现鱼类大规模窒息死亡的“泛塘”现象，因此，要适当减少投饵量，勤开增氧机，增加巡塘次数，做好防范。同时，还应及时清除死鱼(虾、蟹)，以免破坏水质。 防“逃逸” 汛期降水较多，还伴有大风，易造成短时间池水暴涨，导致养殖对象从池水中溢出。要及时掌握天气变化信息，在降雨前要适当降低池塘水位，天气好转时要加固拦鱼设施，清除异物，防止养殖对象大量“逃逸”。 防损伤 汛期池塘水质易浑浊，对鱼类的呼吸器官和皮肤造成损伤。要加强养殖水体的监测工作，及时检测、调节水质，可用4%食盐水或高锰酸钾溶液浸洗鱼体，对水体和鱼体进行消毒，一旦发现存在疾病流行趋势，要及时上报当地主管部门。 防病害 在汛期，渔业主管部门需要加大对水生动物疫病监测力度，加强疫病预防预警工作，做好水产检疫工作，防止水生动物重大疫病大范围流行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）