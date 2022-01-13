始终坚持党的领导 推动制造业高质量发展——中信重工党委委员、党群工作部部长任宏军谈传承弘扬焦裕禄精神

“从1989年进入公司以来，我一直被焦裕禄精神深深感染、触动。我认为焦裕禄精神就是中信重工的内在特质，也是中信重工历经磨砺仍能发展至今的重要原因。”中信重工党委委员、党群工作部部长任宏军表示。

“从1989年进入公司以来，我一直被焦裕禄精神深深感染、触动。我认为焦裕禄精神就是中信重工的内在特质，也是中信重工历经磨砺仍能发展至今的重要原因。”中信重工党委委员、党群工作部部长任宏军表示。

就如何传承弘扬焦裕禄精神、推动制造业高质量发展，任宏军表示，要始终坚持党的领导为根本遵循。坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的“根”和“魂”。中信重工党委始终坚持党对国有企业的绝对领导，坚决落实党中央的各项决策部署。

要始终坚持大抓基层党建的鲜明导向。中信重工通过构建公司党委“六个一”党建工作体系、基层党支部“五个一”工程，着力推进基层党建标准化、规范化建设，大力发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面开展“党员带群众”活动，接续突破一系列“卡脖子”技术及装备，确保核心技术始终牢牢掌握在自己手里。

要始终坚持国企干部选拔的严格标准。中信重工始终鼓励并引导各级领导干部要像焦裕禄一样，做一名从基层一线干起、懂职工群众现实需求、亲民爱民的好公仆，做一名历经多岗位历练、懂业务善经营会管理的复合型好人才，做一名任何时候都不搞特殊化、永不变质褪色的好领导，做一名吃别人嚼过的馍没味道、时刻追求创新超越精神的好干部。

要始终坚持实事求是的工作基调。面临国有企业改革创新发展的现实要求，中信重工实事求是做好新形势下的经营管理工作，实现了党建和经济两个方面的高质量发展。

“坚持传承弘扬焦裕禄精神，推动企业持续发展，中信重工从未止步。”任宏军表示，要以弘扬焦裕禄精神为动力，推动特色党建文化由软实力向生产力、经营力转变，坚持做践行国家战略的排头兵、做落实新发展理念的排头兵、做创新驱动发展的排头兵，推动构建“核心制造+综合服务”商业模式，实现传统产业和新兴产业双轮驱动发展，在建功国家重大工程项目建设、引领行业进步中不断彰显中央企业的责任与担当。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）