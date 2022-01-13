一件黑大衣，焦裕禄在洛矿穿了9年（焦裕禄在洛阳）

在兰考县焦裕禄同志纪念馆里有两件展品，一件是焦裕禄穿过的黑色棉大衣(复制)，一件是由洛矿工人张泉生捐献，焦裕禄嘱托爱人徐俊雅亲手缝制送给张泉生小孩的棉衣。

焦裕禄穿黑大衣的照片 （资料图片）

在兰考县焦裕禄同志纪念馆里有两件展品，一件是焦裕禄穿过的黑色棉大衣(复制)，一件是由洛矿工人张泉生捐献，焦裕禄嘱托爱人徐俊雅亲手缝制送给张泉生小孩的棉衣。

焦裕禄的黑色棉大衣，从1953年他来洛阳矿山机器厂(简称洛矿)报到时，大家就看见他穿着。天冷时他就披在身上，每当任务忙，要在车间睡觉时，他便把大衣铺一半盖一半当被子用，后来，大家都把他这件大衣称为“两用大衣”。

一天，有位同事和他半开玩笑地说：“老焦，你怎么这么节省啊，现在都当科长啦，还穿着这件旧大衣，赶紧换新的吧！”

焦裕禄笑了笑，回答说:“这件大衣还能穿，就让它多为人民服务几年吧。再说，穿旧大衣有个好处，下车间和工人接触方便，要是穿件新大衣，工人还怕给咱身上蹭上油，不敢接近呢！”虽然他只是随口说说，却让这位同事深受触动。

从基建科副科长到一金工车间主任，再到生产调度科科长，直到他调离洛矿，送别他的时候，人们仍见他穿着这件黑色大衣。算下来，这件黑大衣，焦裕禄在洛矿穿了9年。

焦裕禄对自己“吝啬”，对工友却很大方。

1959年9月，焦裕禄有个邻居叫张泉生，上海人，他的爱人快要生了。这本是件喜事，可张泉生却整天愁眉苦脸，好像遇到了什么麻烦。

焦裕禄以为他缺钱用，就关切地问：“老张，东西都准备好了吧？要是缺钱，我给你拿点儿先用着。”

张泉生犹豫了一下，为难地说：“钱倒是不缺，就是我爱人不会做针线活儿，孩子衣服没人做，我把布寄到了上海的服装店，人家说要3个月才能做好，你说急人不急人！”

焦裕禄见状，爽快地说：“这是小问题嘛，我帮你解决。”

当时，焦裕禄的爱人徐俊雅也刚生小孩不久，正忙得不可开交。可焦裕禄仍然动员爱人和岳母连夜赶工，为张泉生的小孩做了5件衣服。

张泉生感激万分，对焦裕禄和他的家人说：“你们真是比我的亲人还亲呀！”

无论是在工作中，还是生活上，焦裕禄最先想到的总是别人。他常说：“共产党员要有一颗对党、对人民群众的赤诚忠心，不能有任何私心杂念。有了私心，就听不到群众的心声、摸不到群众的脉搏了。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）