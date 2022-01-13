洛阳推出“网络云剧场”文化惠民活动 丰富群众文化生活

记者昨日从市文广旅局获悉，自即日起，我市推出“网络云剧场”文化惠民活动，将组织优秀剧(节)目在网上进行演出，丰富群众文化生活。

记者昨日从市文广旅局获悉，自即日起，我市推出“网络云剧场”文化惠民活动，将组织优秀剧(节)目在网上进行演出，丰富群众文化生活。 记者昨日从市文广旅局获悉，自即日起，我市推出“网络云剧场”文化惠民活动，将组织优秀剧(节)目在网上进行演出，丰富群众文化生活。 据介绍，本次活动由市文广旅局主办，采用“剧场演出+云剧场”形式，将组织市直文艺院团在河洛剧院演出50场优秀剧(节)目。其中，洛阳豫剧院演出25场，洛阳曲剧院演出19场，洛阳歌舞剧院演出6场。本次活动将一直持续至11月。 本次活动立足于戏曲、曲艺、歌舞等文艺资源，主要演出剧(节)目包括《泪洒相思地》《穆桂英挂帅》《绣花女传奇》《父亲》《秦雪梅》《刘秀还乡》《九龄救主》《寇准背靴》等，以多场优质演出实现文化惠民。市民可通过百姓文化云、洛阳旅游视频号等平台观看演出直播。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王施展）