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徐衣显督导检查全国文明典范城市创建工作并召开推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:40

徐衣显督导检查全国文明典范城市创建工作并召开推进会
人民至上把文明创建做到群众心坎上
城市提质用力用情建设好幸福洛阳城　　

　　昨日，我市召开全国文明典范城市创建工作推进会，分析创建工作薄弱环节，研究部署下一步重点任务。市长、市文明委主任徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持人民至上、提高站位，凝心聚力、提质增效，高标准推进全国文明典范城市创建工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　徐衣显采取“四不两直”方式，带领有关部门负责同志，先后深入瀍河区北关市场、洛阳汽车站、西工区小区小巷等，就农贸市场日常管理、老旧小区更新改造、背街小巷环境整治、交通场站秩序提升等进行了现场督导，反复叮嘱要拉出问题清单，建立整改台账，立交立办、立查立改，推动文明创建规范化、常态化，增强群众获得感和满意度。

　　在推进会上，就高质高效推进全国文明典范城市创建工作，徐衣显强调，一要坚持人民至上，提高政治站位。从践行以人民为中心的发展思想的高度，对标“建强副中心、形成增长极”的更高定位，深刻认识全国文明典范城市创建的重要意义，把文明创建与城市提质“两个建设、三个改造”紧密结合起来，以创建促提质，以创建惠民生，以更高站位、更严标准把文明创建各项工作做精做实做细。二要突出问题导向，全面整改提升。把问题整改与制度建设结合起来，集中力量专项整治，盯紧重要点位和关键细节精准发力，举一反三、查漏补短，梳理清单、动态管理，完善机制、标本兼治，推动标准再拉高、难点再突破、环境再优化、质效再提升。三要全民共建共享，凝聚创建合力。以社区创建为主抓手，全方位加强宣传引导，有针对性地策划开展一系列群众性文明实践活动，提升群众对文明创建的认同感和支持率，形成共建共享良好局面。四要压紧责任链条，推动常态长效。坚定创则必成信心决心，以创建工作检验“能力作风建设年”“三转三优”活动成效，以方案化、清单化、台账化的方式细化责任，加大明察暗访力度，做好常态督导推进，确保责任无缺失、管理无漏洞、工作全覆盖。

　　何伟、王飞、孙延文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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