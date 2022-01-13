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洛阳推行干部荣誉退休制度 让退休有温情、有热度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:41

　　“从警37年，感谢组织的培养，领导的关心，同事的帮助和群众的认可；退休后我将牢记组织的嘱托，严守各项纪律规定，继续关心警察队伍建设，发挥余热……”这是今年4月，涧西公安分局民警宋相民在单位为他举办的荣誉退休仪式上的发言。

　　为增强广大退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感，去年我市印发《洛阳市干部荣誉退休制度(试行)》，提出“举办荣誉退休仪式”等一系列要求。如今，随着该制度逐步推行，越来越多的干部职工在退休时感受到来自组织和单位的关怀，激励他们退休后继续发光发热。

　　在荣誉退休仪式上，老民警获得满满的荣誉感

　　宋相民今年60岁，是涧西公安分局法制大队的退休民警。在今年4月22日退休当天，大队专门举办了一场荣誉退休仪式，欢送他光荣退休。

　　“在退休仪式上，大队给我颁发了退休证和从警纪念章，大队长、教导员和同事们对我多年来的工作作出积极评价。”回忆起当时的场景，宋相民依然心潮澎湃。他说，1979年，他参加工作，1985年加入警察队伍，先后做过社区警、巡警、治安警、刑警和法制警，见证了洛阳公安的改革变迁和发展历程。

　　退休前，宋相民在涧西公安分局法制大队工作。“法制民警主要负责公安机关办理各类案件的审核把关工作，对个人综合能力和法律素养要求很高，既要准确把握案件性质，又要精通各类法律条文；既是审核案件的质检员，又是守护法律的公平秤。”宋相民说，因此，在公安机关内部，法制民警很受尊重，尤其是大龄资深法制民警，很多一线民警见面时都以“老师”相称。

　　“从警37年，我对人民警察这个职业始终充满敬畏和热爱。”宋相民说，大队专门为他举办荣誉退休仪式，并给予很高评价，他从中获得了满满的荣誉感和认同感，觉得工作再苦再累也值了。

徐贵河（中）在荣誉退休仪式上（受访者供图）

　　领导的肯定和同事的感谢，冲淡了退休给他带来的失落和孤独

　　洛阳理工学院附中退休高级教师徐贵河也有相同感受。徐贵河今年61岁，去年9月退休时，学校为他和另外两名到龄教师举办了庄重的荣誉退休仪式。

　　“徐老师在教育战线奋斗了41年，培养出众多优秀学生，把青春和智慧献给了理工附中……”在退休仪式上，学校领导高度评价了徐贵河对学校的付出和贡献，并给他披上“光荣退休”绶带，颁发光荣退休纪念册和纪念章。徐贵河所在的化学组，也派出教师代表送上鲜花和祝福，感谢这位德高望重的前辈多年来的帮助和照顾。

　　1980年大学毕业后，徐贵河成为一名教师，从云南边陲到中原河洛，从青春少年到两鬓染霜……“领导的肯定和同事的感谢，让我十分感动；那一刻，荣誉感、认同感被无限放大，瞬间冲淡了我心里因退休而产生的失落感和孤独感。”他说。

　　“虽然退休了，但我们仍时刻关注学校发展，学校也没有忘记我们这些老同志。”徐贵河说，退休后，他加入学校离退休微信群，逢年过节学校领导会登门慰问，平时也会邀请他们“常回家看看”。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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