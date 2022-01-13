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“周公之礼”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:21

　　现代男女婚恋自由，一些恋人难舍难分，恨不得分分秒秒在一起，便在婚前就同居了。在古代，男女须得正式成婚，方可双宿双飞，行“周公之礼”。

　　为啥叫“周公之礼”呢？这得从周公在洛阳制礼作乐说起。

　　周公是周文王的儿子、周武王的弟弟，本名姬旦。他不仅有安邦定国的雄才大略，而且忠厚仁爱、大公无私，就连孔子和曹操都把他当偶像。孔圣人对周公推崇备至，经常梦见周公。曹操希望自己能像周公一样招贤纳士，征服天下，“周公吐哺，天下归心”。

　　史载，周公协助周武王伐纣灭商，建立了周朝。周武王去世后，他又辅佐周成王治理国家，大刀阔斧地营建洛邑、制礼作乐，规范公序良俗，为周朝的稳固打下了坚实的基础。

　　相传，西周初年男女野合现象比较严重，周公觉得这样有失体统，就制定了婚礼制度，立下规矩：男女婚前不得随便发生性关系，想在一起亲热，必须先举办婚礼，待洞房之夜方可行夫妻之事。后人遂把夫妻之事称作“周公之礼”。

　　何时可行“周公之礼”呢？成年之后。

　　古时，汉族男女成年时要举行成人礼：男子加冠、女子及笄。冠是礼帽，笄是簪子。男子20岁束发挽结，戴上礼帽；女子15岁挽发打结，插上簪子。

　　婚姻大事与头发有关，所以新婚男女往往各剪一缕头发合在一起打个结，表示夫妻同心。“结发夫妻”也就成了原配夫妻的代名词。

　　大家可能在中国古典小说里看过这样的故事：书生和小姐不顾封建礼教偷偷相恋，花前月下海誓山盟，小姐为表心意，往往会偷偷送一缕头发给书生当信物，憧憬着结发为夫妻，恩爱共白头。至于能否结成夫妻，那就要看造化了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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