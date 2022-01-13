今年以来，涧西区珠江路街道兴隆花园社区结合全国文明典范城市创建工作创新开展文明实践活动，让“五星”支部创建以多种方式融入居民生活。
今年以来，涧西区珠江路街道兴隆花园社区结合全国文明典范城市创建工作创新开展文明实践活动，让“五星”支部创建以多种方式融入居民生活。
今年以来，涧西区珠江路街道兴隆花园社区结合全国文明典范城市创建工作创新开展文明实践活动，让“五星”支部创建以多种方式融入居民生活。
省级非遗李氏彩塑第19代传人、兴隆花园社区文化志愿者李明甫携工作团队在社区开设亲子课堂，通过教授泥塑制作方法及要领，让居民发挥想象，自己动手，捏出心中文明瞬间。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 摄）
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