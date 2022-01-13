高职高专批明日开始录取

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2022年普通高招高职高专批将于明日(9日)开始录取，市招生考试中心提醒相关考生，注意及时查看自己的档案状态，确定自己是否被录取。

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2022年普通高招高职高专批将于明日(9日)开始录取，市招生考试中心提醒相关考生，注意及时查看自己的档案状态，确定自己是否被录取。

市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，高职高专批是我省普通高招录取工作的最后一个批次，也是招生院校数量和计划数最多的一个批次。参加该批次录取的，是普通本科高校专科专业和高职高专院校。该批次文理科录取控制分数线均为190分，实行平行志愿投档模式。

高职高专批的录取时间为9日至11日，高冰南提醒，录取期间，相关考生可登录河南省阳光高考信息平台、河南省教育考试院等网站，及时查看自己的档案状态和录取情况。

高职高专批将于12日9时至18时公开征集志愿。需要提醒的是，该批次是我省普通高招录取的最后一个批次，未被录取的考生，可及时关注征集志愿信息，抓住上大学的机会。届时，未被录取且达到分数要求的考生，可在填报征集志愿开始前，登录河南省教育考试院官网，查看征集志愿高校、专业名单等相关信息。此外，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据,考生即使原来报过这些学校的志愿，也须重新填报。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）