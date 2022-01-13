洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

68岁的任化举：担心老母亲掉床，他打地铺充当“肉垫”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:32
任化举细心照料母亲

　　68岁的任化举说，小时候，每当妈妈喊他的乳名“安民”，自己一溜烟跑过去的时候，妈妈的手里总会拿着一小块蒸馍或是半个黄面窝头，满载着母亲对儿子的爱。如今，任化举整日陪护在101岁的母亲身旁，时而清醒时而糊涂的老人，依然会一声声呼唤“安民”，这是母亲对儿子的依赖。

　　3日11时许，在涧西区长安路街道长安路一社区的一栋老房子里，101岁的袁宗英侧卧在护理床上，一双眼睛来回打量着房间四周；任化举坐在袁宗英对面，一边按摩她的双手，一边和她聊天。

　　2006年以前，常年独居的袁宗英身体还算硬朗，买菜、洗衣、做饭，啥事儿都是一个人干。距离老人不远的任化举和任化举的姐姐平时外出打工，定期回家探望老人，日子就这么一天天过去了。“慢慢的，我发现老妈外出会迷路，还坐着公交车乱跑。”任化举意识到母亲老了。于是，他辞掉工作，搬去和母亲同住。

　　袁宗英住的是老房子，面积不大，卧室里一张床已经占去大半地方。住了一个星期，任化举发现母亲睡着以后喜欢说梦话，一说梦话就醒，需要很长时间才能再次入眠。“有一次，我试着在我妈说梦话的时候轻轻拍她的后背，她居然没醒，又沉沉地睡去了。”发现这个“妙招”之后，任化举干脆在母亲的床旁边支了一张小床，每晚睡在她的旁边。

　　2016年，袁宗英已经95岁高龄了，有一次睡觉时翻身，一不留神从床上掉了下来，虽然没有发生什么意外，但也把任化举吓得不轻。他心里一琢磨，又把母亲的床挪到了靠墙的位置，自己在另一边打地铺睡觉，充当“肉垫”。“这样即使我妈掉下来，也是摔到我的身上，不会受伤，也不疼。”他说。后来，长安路一社区的工作人员帮助任化举申请了一张装有护栏的护理床，解决了他的实际困难。

　　数月前，袁宗英因为身体不适，整日躺在床上至今。袁宗英的女儿也搬来同住，和弟弟一起照顾母亲。任化举用手机定了好几个夜间震动提醒的闹钟，这是他为便于定时查看母亲的情况而设置的。“其实，不用闹钟我也能准时醒，早就习惯了。”任化举笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王苗义 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 中科信息产业园一期项目进入收尾阶段
  • 洛阳今年老旧小区组团连片改造开工率...
  • 短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局...
  • 本月起，洛阳职工基本医保单位缴费可...
  • 嵩县田湖镇：葡萄产业架起乡村振兴“...
  • 江凌督导检查全国文明典范城市创建工作
  • 孟津区小浪底镇明达村：发挥党支部引...
  • 洛阳推行干部荣誉退休制度 让退休有温...
  • 伊滨区发放3000张运动计时芯片 市民可...
  • 高职高专批明日开始录取
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    勇成摄影 红豆峡

    给视觉一点清凉

    舞台演出拾零

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605