68岁的任化举：担心老母亲掉床，他打地铺充当“肉垫”

68岁的任化举说，小时候，每当妈妈喊他的乳名“安民”，自己一溜烟跑过去的时候，妈妈的手里总会拿着一小块蒸馍或是半个黄面窝头，满载着母亲对儿子的爱。

任化举细心照料母亲

68岁的任化举说，小时候，每当妈妈喊他的乳名“安民”，自己一溜烟跑过去的时候，妈妈的手里总会拿着一小块蒸馍或是半个黄面窝头，满载着母亲对儿子的爱。如今，任化举整日陪护在101岁的母亲身旁，时而清醒时而糊涂的老人，依然会一声声呼唤“安民”，这是母亲对儿子的依赖。

3日11时许，在涧西区长安路街道长安路一社区的一栋老房子里，101岁的袁宗英侧卧在护理床上，一双眼睛来回打量着房间四周；任化举坐在袁宗英对面，一边按摩她的双手，一边和她聊天。

2006年以前，常年独居的袁宗英身体还算硬朗，买菜、洗衣、做饭，啥事儿都是一个人干。距离老人不远的任化举和任化举的姐姐平时外出打工，定期回家探望老人，日子就这么一天天过去了。“慢慢的，我发现老妈外出会迷路，还坐着公交车乱跑。”任化举意识到母亲老了。于是，他辞掉工作，搬去和母亲同住。

袁宗英住的是老房子，面积不大，卧室里一张床已经占去大半地方。住了一个星期，任化举发现母亲睡着以后喜欢说梦话，一说梦话就醒，需要很长时间才能再次入眠。“有一次，我试着在我妈说梦话的时候轻轻拍她的后背，她居然没醒，又沉沉地睡去了。”发现这个“妙招”之后，任化举干脆在母亲的床旁边支了一张小床，每晚睡在她的旁边。

2016年，袁宗英已经95岁高龄了，有一次睡觉时翻身，一不留神从床上掉了下来，虽然没有发生什么意外，但也把任化举吓得不轻。他心里一琢磨，又把母亲的床挪到了靠墙的位置，自己在另一边打地铺睡觉，充当“肉垫”。“这样即使我妈掉下来，也是摔到我的身上，不会受伤，也不疼。”他说。后来，长安路一社区的工作人员帮助任化举申请了一张装有护栏的护理床，解决了他的实际困难。

数月前，袁宗英因为身体不适，整日躺在床上至今。袁宗英的女儿也搬来同住，和弟弟一起照顾母亲。任化举用手机定了好几个夜间震动提醒的闹钟，这是他为便于定时查看母亲的情况而设置的。“其实，不用闹钟我也能准时醒，早就习惯了。”任化举笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王苗义 文/图）