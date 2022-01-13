每年的9月5日是“中华慈善日”。今年的9月4日至9月9日，腾讯公益基金会为河南单独投入5000万元配捐资金，加上4亿元的全国配捐和激励，发动网络募捐，将会为我市巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，贡献慈善力量。

编者按

每年的9月5日是“中华慈善日”。今年的9月4日至9月9日，腾讯公益基金会为河南单独投入5000万元配捐资金，加上4亿元的全国配捐和激励，发动网络募捐，将会为我市巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，贡献慈善力量。因此，洛阳市慈善总会号召全体市民关注“99公益日”活动，9月4日至9日积极参与腾讯网络募捐，自觉自愿奉献一份爱心。

什么是慈善活动？怎样开展慈善活动？

慈善活动，是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式，自愿开展的下列公益活动：(一)扶贫、济困；(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚；(三)救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；(四)促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；(五)防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；(六)符合法律规定的其他公益活动。

开展慈善活动，应当遵循合法、自愿、诚信、非营利的原则，不得违背社会公德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和他人合法权益。国家鼓励和支持自然人、法人和其他组织践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，依法开展慈善活动。（洛慈 整理）