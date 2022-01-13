娶媳妇得送多少聘礼(星汉秘事)

好事多磨。在热播古装剧《星汉灿烂》中，女主角程少商的婚事一波三折，未婚夫都下聘礼了，又被迫退亲。她那贪财的祖母眼瞅着成箱的聘礼被抬走，气得直哼哼。

好事多磨。在热播古装剧《星汉灿烂》中，女主角程少商的婚事一波三折，未婚夫都下聘礼了，又被迫退亲。她那贪财的祖母眼瞅着成箱的聘礼被抬走，气得直哼哼。

所幸好女不愁嫁，前任未婚夫刚退亲，第二任未婚夫——男主角凌不疑又送来了一堆聘礼。

古代，男人娶媳妇儿都要下聘礼，聘礼多少，全看个人诚意、实力。

近来，我省响应国家号召，率先推行婚俗改革，整治高价彩礼，革除婚俗陋习，众人拍手称快。可见结婚送彩礼不但得搞清楚礼数，还得把握好分寸。

那么，在古代，彩礼送什么？送多少合适？

五卷好布也可以

彩礼又称聘礼、聘金，指的是男女订立婚约时，男家赠送女家的财物。在某些地区，彩礼特指礼金，可由女家任意支配。

女方嫁到男方家里以后，要养儿育女、孝敬公婆。女方父母辛辛苦苦把闺女拉扯大，给婆家当媳妇儿，男家送给女家彩礼，既是心意也是补偿。

聘礼起源于周代的河洛地区。两千多年前，周公营建洛邑(今洛阳)，制礼作乐，建立了婚丧嫁娶等礼仪制度。

据《周礼》《仪礼》等古籍记载，洛邑一带的婚礼仪式郑重，“纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎”这六礼得挨个儿走一遍。

在东周王城洛阳，普通人娶媳妇儿的聘礼通常是“五卷缁帛”——好布料可以当钱花。体面人家会选黑中带红、红黄相融的布料，这两种颜色的布代表天与地，象征天地保佑，婚姻长久。

是真爱没钱也嫁

历代的婚嫁习俗基本沿袭周礼，不过聘礼略有不同。

汉代等级森严，尊卑有别，聘礼被视为身份和地位的象征，种类繁多。男方到女方家送聘礼，得拿上大雁、布匹，还要凑齐羊、粳米、白酒等好几十样财物。

在汉代东都洛阳，聘金是必不可缺的聘礼，《星汉灿烂》中的凌不疑是皇帝器重的将军，地位显赫，他送的聘金相当可观。话说回来，要是男方像凌不疑那么出众，就算拿不出像样的聘礼，也有姑娘愿意嫁他。

盛唐时期国富民强，东都洛阳民风开放、婚嫁自由，女方对聘礼的要求比较随意，若是真爱没钱也嫁。

宋代，聘礼多少视男家的经济状况而定。《梦粱录》里说，宋代有钱人娶妻，“当备三金送之……加以花茶、果物、团圆饼、羊酒等物，又送官会银铤”，花费颇多。穷人家下聘可从简，但无论送多少聘礼，其中都得有茶叶。

古籍《见闻录》记载，宋代人“通常订婚，以茶为礼”，男方送聘礼是“下茶”“行茶礼”，女方受聘是“吃茶”“受茶”。茶树盛产茶籽、性情不移，若将其移植，它便不再产茶籽。以茶叶当聘礼，是希望新媳妇儿从一而终，踏踏实实跟男人过日子。

明清时期，聘礼以金钱为主，此外配以梳子、镜子、尺子、剪刀、绣花鞋等物。

女方不会白收聘礼，有些人家给女儿的嫁妆，比男家送的聘礼还贵重。

送对大雁啥意思

聘礼是检验男方诚意、经济条件的试金石，钱可以少，诚意得有，大雁得有。

周代“昏(婚)礼有六，五礼用雁”，到女家提亲、下聘都得拎上大雁。大雁不好逮，送大雁可算诚意十足。

在唐代东都洛阳，大雁是必不可少的聘礼。很多姑娘不爱金不爱银，偏爱大雁，男方求亲下聘礼必须拎着大雁——还得是活的，最好是一对。

要是捉不到大雁，也可用鸡、鸭等家禽来代替，只是那诚意差了点儿。

求偶送雁这个习俗可以追溯到上古时期。大雁是候鸟，随气候迁徙，冬去春来，守时守信。用大雁当聘礼，意思是夫家对这桩婚事是认真的，盼望新媳妇儿顺顺当当过门。

大雁一生只有一个伴侣，忠贞不渝。金元时期，文人元好问曾在洛阳生活。有人逮了一对大雁，其中一只挣脱了，本可逃走，但见同伴被杀，竟悲鸣盘旋，撞地殉情。元好问听闻此事，感慨不已：“问世间情是何物，直教生死相许？”

聘礼不过是锦上添花，说到底，好夫婿胜过万贯金银。一个有情有义、忠诚可靠的男人，就算拿不出彩礼，也有好女人愿意嫁给他。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)