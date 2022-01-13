街头有人低价兜售手机 您可千万别买

街头有人低价兜售手机，正常售价六七千元的手机只卖1000多元，您心动吗？心动，您就可能遭遇诈骗。

绘图 吴芳

街头有人低价兜售手机，正常售价六七千元的手机只卖1000多元，您心动吗？心动，您就可能遭遇诈骗。近日，市公安局涧西分局就破获了这样一起案件：一名出租车司机在街头低价买手机，本以为占了“大便宜”，不料，到家一看竟是模型机。

7月21日12时许，市公安局涧西分局巡特警大队接群众报警称：遭遇卖假手机的骗子，被骗1450元。

经民警了解，报警人葛某是一名出租车司机，当天他在建设路与长春路路口附近路边停车休息时，一男子上前拿出一个市价六七千元的新款手机，称是捡到的，因急用钱，想以2000元的低价卖掉。

葛某开机确认手机无误后，跟对方杀价至1450元将手机买走。不料，他到家后，发现手机竟是一个模型机，遂赶紧报警。

受案后，民警联系涧西监控中心调阅案发现场附近监控视频，发现当日11时48分，一名穿白色短袖、蓝色牛仔裤，背黑色斜挎包的男子，来到报警人车前与其搭讪。12时11分，该男子诈骗得手后，骑共享单车沿建设路行至嵩山路后向北逃离。

7月23日下午，当监控员巡屏至涧西区九都西路珠江新村附近时，一穿白色短袖、蓝色牛仔裤，骑共享单车的男子闯入监控画面。监控员拉近镜头仔细甄别，发现该男子正是两天前用假手机诈骗的嫌疑人。

涧西分局巡特警大队便衣队民警赶到现场，迅速将正在向路人“推销”假手机的嫌疑人控制，从其身上缴获两部假手机。

经询问，违法嫌疑人李某对其7月21日以假手机诈骗路边一出租车司机的违法事实供认不讳。据其供述，当时对方也曾对手机的真伪及来路表示过怀疑，但经过其哄骗并自行开机试机后，还是打消了疑虑，最终购买了假手机。

目前，违法行为人李某已被涧西警方依法行政拘留。民警追回了诈骗所得的赃款1450元，并已发还给被骗人葛某。案件正在进一步侦办。

民警介绍，嫌疑人用来诈骗的手机其实是亮屏模型手机，能亮屏并显示开机标志，和真机相似度非常高，如果不仔细甄别或者插入电话卡使用，很可能信以为真。

记者在京东、淘宝等购物网站搜索发现，有很多商家出售亮屏模型手机，售价从十几元到六七十元不等，在商品描述里显示“可开机亮屏”，而买家评论“很像原机”。

“模型机主要用于柜台陈列展示、当拍摄道具或小孩玩具，其尺寸、外观、颜色、重量等都与真机接近，很多人不能一眼就分辨出来。”民警提醒广大市民，购买商品一定要通过正规渠道，路遇陌生人推销的所谓低价照相机、手机等物品，切不可轻信，以免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）