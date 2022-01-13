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洛阳今日全区多云到阴天 气温28℃到35℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.08.08 08:16

　　凉风初至，长夏未央，昨天，洛阳迎来立秋节气。立秋是二十四节气中的第十三个节气，也是秋季的第一个节气。虽已立秋，但此时正值中伏，洛阳正在被高温热浪“袭击”。

　　立秋分三候：一候凉风至，二候白露生，三候寒蝉鸣。此时，人们最直观的感受就是“凉风至”。宋代诗人刘翰在《立秋》中写“乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风”，形象地说明了立秋天气转凉的特点。不过，立秋并不等于入秋。我们通常说的秋天，是气象学意义上的秋天：当连续5天日平均气温在22℃以下，且后续天气状况稳定，我们才能把其中的第一天认为是入秋日。数据显示，洛阳常年入秋时间为9月7日。

　　民谚有“大暑小暑不算暑，立秋处暑正当暑”的说法。所谓“热在‘三伏’”，按照“三伏”的推算方法，立秋至处暑往往处在“三伏”之中，所以立秋后天气不会马上凉爽起来，想真正感觉到秋天的凉爽，一般要等到白露节气之后，也就是9月中下旬。

　　新的一周，洛阳天气如何？昨天下午，市气象局发布重要天气报告：今明两天，我市大部分县区将出现强对流天气；16日前，高温闷热天气将持续。

　　具体来说，今明两天，我市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；预计此次天气过程面弱点强，雨量分布不均匀，偏北及偏南山区的局部地区有暴雨或大暴雨，主要降水时段集中在今天下午到夜间。

　　受副热带高压影响，今日到16日，我市仍将持续35℃以上高温闷热天气；除9日、12日外，最高气温普遍在37℃以上，个别乡镇在40℃以上。

　　来看看具体天气预报——

　　今天白天：洛阳全区多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风2级到3级，气温28℃到35℃。

　　今天夜里到明天白天：洛阳全区阴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级到4级，气温24℃到32℃。

　　10日(周三)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温22℃到33℃。

　　11日(周四)：多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

　　12日(周五)：晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温27℃到37℃。

　　13日(周六)：晴天间多云，气温27℃到37℃。(洛报融媒·洛阳网记者  张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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