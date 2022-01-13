洛阳市开展实兵拉动 确保平安度汛

近日，洛阳市2022年防汛应急救援队伍(城市区)实兵拉动在洛龙区定鼎门广场开展。 近日，洛阳市2022年防汛应急救援队伍(城市区)实兵拉动在洛龙区定鼎门广场开展。 此次活动由洛阳市防汛抗旱指挥部主办、洛阳市应急管理局承办，旨在进一步提升应急救援指挥调动能力，提高全市防汛应急抢险救援队伍应急处突能力，强化各支队伍的协同作战能力，确保平安度汛。 活动现场，在接到命令后，洛阳市安全生产应急救援中心、洛阳城市管理防汛抢险队、洛阳市应急救援协会直属队、洛阳神鹰救援队、洛阳神龙水上义务搜救队、洛阳雷霆救援队和伊川神鹰救援队等7支队伍迅速行动，立即组织应急救援车辆、设备、装备，从驻地出发全部准时到达指定集结地定鼎门广场。集结完毕，查验装备，点验队伍后，全体队员进行了集体宣誓。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 马季 胡婷婷 文/图)