河南研学旅行精品线路开始征集

7日，记者获悉，河南研学旅行精品线路日前公开征集，申报截止日期为8月16日。 7日，记者获悉，河南研学旅行精品线路日前公开征集，申报截止日期为8月16日。 此次征集活动面向全省各级研学旅行、教育实践相关基地(营地)，研学活动开展较好的景区、文化场馆、博物馆等，以及具有相关资质的研学旅行服务机构。 申报条件包括：方案完备，线路设计方案要包含线路名称、线路资源、时间安排、研学过程、沿线配套等内容；主题鲜明，线路名称要简洁凝练、能根据地域文化资源和自身资源优势，凝练出向全国和国际推广的IP，体现研学实践教育活动主旨和线路核心价值要义；对象清晰，线路设计要明确涉及资源、适合群体、所需天数等关键要素；目标明确，线路目标应紧扣主题，从知识技能、过程与方法、情感态度和价值观等方面详细描述所要达到的目标等。 据介绍，河南省文旅厅将组织省内外研学旅行专家、学者进行评选，最终入选的精品线路将在世界研学旅游大会上进行发布。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张静芳 文/图)