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短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 18:57

　　7日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告：8日至9日，洛阳市大部分县区将出现强对流天气；

　　16日前高温闷热天气仍将持续。

　　【形势及预报】

　　根据最新气象资料分析，受华北弱冷空气扩散影响，8日至9日，洛阳市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；预计此次天气过程面弱点强，雨量分布不均匀，偏北及偏南山区的局部地区有暴雨或大暴雨，主要降水时段集中在8日下午到夜间。累计降雨量10毫米～25毫米，局部40毫米～60毫米，个别站点100毫米以上，最大小时雨强40毫米～70毫米。

　　受副热带高压影响，8日到16日，洛阳市仍将持续35℃以上高温闷热天气；除9日、12日外，最高气温普遍在37℃以上，个别乡镇在40℃以上。

　　【影响与建议】

　　1.需要密切关注局地强降水可能引发的山洪、地质灾害、农田作物倒伏及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查；同时要关注短时强降水、雷暴大风等灾害性天气及衍生灾害的影响。

　　2.有关部门应关注用电负荷过高，做好应急调度，保证群众正常生产生活，同时需防范电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

　　3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。

　　【未来一周天气预报】

　　今天夜里到明天白天，洛阳全区多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风2级-3级，最低气温27℃～29℃，最高气温34℃～36℃。

　　明天夜里到后天白天，全区阴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级-4级，最低气温23℃～25℃，最高气温30℃～32℃。

　　10日(周三)：多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温22℃～33℃。

　　11日(周四)：多云到晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温23℃～37℃。

　　12日(周五)：晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温27℃～37℃。

　　13日(周六)：晴天间多云，气温27℃～37℃。

　　14日(周日)：晴天到多云，气温28℃～39℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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