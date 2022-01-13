洛阳警方升级打击犯罪“杀手锏”

5日，洛阳市公安局举行刑事技术综合服务大楼揭牌暨刑事技术部门练兵比武竞赛活动启动仪式。

5日，洛阳市公安局举行刑事技术综合服务大楼揭牌暨刑事技术部门练兵比武竞赛活动启动仪式。

据悉，“刑事技术综合应用体系建设”是洛阳警方今年实施的“夯基警务”项目建设内容之一。洛阳市公安局刑事技术综合服务大楼建成投用，标志着全市刑事技术工作进入了一个新发展阶段。

洛阳市公安局刑事技术综合服务大楼总面积4105平方米，硬件上达到了国家级刑事技术实验室标准。其中，实验室区域面积3221平方米，内设专业实验室9个，能够开展痕迹、法医、DNA、电子物证、测谎等检验鉴定项目12个，建成的一级电子物证实验室、二级声纹实验室和新型涉网案件数据破案中心，达到全省一流水平。

刑事技术是公安机关四大侦查破案手段之一。近年，刑事技术在还原案件现场、揭露违法犯罪、完善案件证据链条等方面发挥着日益重要的、不可替代的作用，被誉为刑侦部门的“杀手锏”，为打击惩治违法犯罪维护社会大局稳定作出了突出贡献。据统计，2020年以来，洛阳警方利用刑事技术集中抓获犯罪嫌疑人达到4000余人，总结提炼的利用刑事技术侦破命案积案“三见一提”技战法被公安部在全国公安机关推广，洛阳市公安局还被认定为“公安部物证鉴定中心科技成果应用示范基地”和“国产DNA检测装备应用示范基地暨法庭科学DNA检测技术联合创新实验室”。

下一步，洛阳市公安局将瞄准全国全省一流标准，努力打造一批具备专业检验资质、最能体现洛阳刑事技术水平的高质量专业实验室，不断提升能力，培养专业人才，提高刑侦战斗力，勘查好每一个现场、比对好每一起案件、出具好每一份鉴定，让人民群众在每一起案件办理中都能感受到公平正义。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图）