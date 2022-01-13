洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方升级打击犯罪“杀手锏”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 17:49

　　5日，洛阳市公安局举行刑事技术综合服务大楼揭牌暨刑事技术部门练兵比武竞赛活动启动仪式。

　　据悉，“刑事技术综合应用体系建设”是洛阳警方今年实施的“夯基警务”项目建设内容之一。洛阳市公安局刑事技术综合服务大楼建成投用，标志着全市刑事技术工作进入了一个新发展阶段。

　　洛阳市公安局刑事技术综合服务大楼总面积4105平方米，硬件上达到了国家级刑事技术实验室标准。其中，实验室区域面积3221平方米，内设专业实验室9个，能够开展痕迹、法医、DNA、电子物证、测谎等检验鉴定项目12个，建成的一级电子物证实验室、二级声纹实验室和新型涉网案件数据破案中心，达到全省一流水平。

　　刑事技术是公安机关四大侦查破案手段之一。近年，刑事技术在还原案件现场、揭露违法犯罪、完善案件证据链条等方面发挥着日益重要的、不可替代的作用，被誉为刑侦部门的“杀手锏”，为打击惩治违法犯罪维护社会大局稳定作出了突出贡献。据统计，2020年以来，洛阳警方利用刑事技术集中抓获犯罪嫌疑人达到4000余人，总结提炼的利用刑事技术侦破命案积案“三见一提”技战法被公安部在全国公安机关推广，洛阳市公安局还被认定为“公安部物证鉴定中心科技成果应用示范基地”和“国产DNA检测装备应用示范基地暨法庭科学DNA检测技术联合创新实验室”。

　　下一步，洛阳市公安局将瞄准全国全省一流标准，努力打造一批具备专业检验资质、最能体现洛阳刑事技术水平的高质量专业实验室，不断提升能力，培养专业人才，提高刑侦战斗力，勘查好每一个现场、比对好每一起案件、出具好每一份鉴定，让人民群众在每一起案件办理中都能感受到公平正义。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 东周王城城墙遗址（纱厂西路段）抢救...
  • 中信重工研发的直径14米竖井掘进机成...
  • 紧急提醒！8月7日，西工区、老城区、...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 加快基础设施投融资建设 推动经济社会...
  • 最高气温40℃！洛阳市气象台发布高温...
  • 100余家企业、1000余个品种……来洛阳...
  • 滨河南路部分路段将实施夜间临时交通管制
  • 河南制造业“头雁”，洛阳企业14家！
  • 楼顶长期漏雨严重 居民期盼早日修复
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    七夕的夜空

    应天门 网红打卡地

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605