市民宣传文明出行 洛阳交警有奖相赠

近日，洛阳交警西工交巡大队开展“平安出行，文明骑行”电动自行车文明骑行视频、图文点赞有奖参与活动，为平安出行，文明骑行，自觉遵守交通法规，营造良好的社会氛围。

近日，洛阳交警西工交巡大队开展“平安出行，文明骑行”电动自行车文明骑行视频、图文点赞有奖参与活动，为平安出行，文明骑行，自觉遵守交通法规，营造良好的社会氛围。

活动中，市民在微信朋友圈发布“骑车戴头盔，安全永相随！”“停车不越线，文明我点赞！”“爱车上牌照，安全又可靠！”等标语，并配上与标语主题相关的照片、视频，集够一定数量的点赞，即可获得交警小玩偶、交警手办钥匙链、毛绒玩具等奖品(奖品有限，送完即止)。

8月7日，西工交巡大队在西工区唐宫路金谷园路交叉口西北角交警岗楼为市民兑奖，不少参与宣传活动的市民都领到了相应的奖品。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 孙德胜 文/图/视频)