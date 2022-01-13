洛阳市残联举办培训班 帮助残疾人高质量就业

“很高兴参加这次培训，不仅让我学习了专业技能，还让我认识了很多朋友。”7日，在洛阳市“人人持证、技能洛阳”残疾人保健按摩培训班学员崔丰锐说道。

“很高兴参加这次培训，不仅让我学习了专业技能，还让我认识了很多朋友。”7日，在洛阳市“人人持证、技能洛阳”残疾人保健按摩培训班学员崔丰锐说道。

为使残疾人掌握一技之长，帮助残疾人高质量就业，从即日起，洛阳市残联举行为期60天的培训班，来自全市的35名残疾人参加培训。

据悉，此次培训主要学习小儿推拿和艾灸内容，培训结束后将按照我市“人人持证、技能洛阳”培训工作相关要求，组织学员技能等级评定，免费为考试合格的学员发放相关技能证书，帮助残疾人实现持证就业、持证上岗。

今年，洛阳市大力推进“人人持证、技能洛阳”职业技能培训，帮助有劳动能力和就业意愿的残疾人通过技能培训，实现就业增收。

“培训是手段，就业是目的。”洛阳市残联相关负责人表示，本期培训班旨在促进残疾人平等参与就业创业及社会生活，满足残疾人就业需求和价值实现。这种精细化培训不仅有助于残疾人参加适合自己的培训，学到实用知识，还对残疾人掌握技能、实现就业，改善生活质量，巩固残疾人脱贫攻坚成果起到积极推动作用。

截至目前，洛阳市残联开展残疾人培训班38期，免费培训残疾人1950人，新增技能人才790人，实现残疾人新增就业871人。

此外，通过就业扶持，就业推荐，按比例安排残疾人就业等多种渠道帮助残疾高校毕业生就业，力争今年年底实现残疾人高校毕业生就业率达到90%。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 田艳旭 文/图）