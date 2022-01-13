“全民健身日”家庭运动会：亲子共成长 欢乐好时光

7日，在第14个“全民健身日”即将到来之际，洛阳市社区健身中心“全民健身日”主题系列赛家庭运动会在洛龙区定鼎门社区健身中心举行，60个家庭参与活动。
7日，在第14个“全民健身日”即将到来之际，洛阳市社区健身中心“全民健身日”主题系列赛家庭运动会在洛龙区定鼎门社区健身中心举行，60个家庭参与活动。
妙趣横生的“两人三足”走、“穿糖葫芦”“抓尾巴”大赛，融娱乐和竞技于一体的障碍计时赛，凸显温情和孝道的“我给爸爸妈妈穿鞋子”……
7日，在第14个“全民健身日”即将到来之际，洛阳市社区健身中心“全民健身日”主题系列赛家庭运动会在洛龙区定鼎门社区健身中心举行，60个家庭参与活动。
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