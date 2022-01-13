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即日起，“纸上花开新盛世”牡丹绘画专题展面向公众开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 13:38

　　纸上花开新盛世，丹青传神颂赞歌。今天上午，记者从隋唐洛阳城应天门遗址博物馆了解到，“纸上花开新盛世——喜迎二十大，中国牡丹绘画专题展”已在应天门美术馆北展厅面向公众正式开放。

　　此次展出的牡丹绘画作品由古代与当代两个部分组成，系统展示了中国牡丹绘画的历史发展脉络以及当代牡丹绘画的欣欣向荣。

　　隋唐洛阳城应天门美术馆馆长赵耀辉介绍，此次主题展由应天门遗址博物馆和洛阳美术馆联合主办，而之所以选择牡丹这个主题，是由于牡丹自古以来便是幸福美满、吉祥如意、富贵繁荣的象征，千百年来被历代文人墨客所吟咏、摹画，犹为历代画家喜爱，同时，作为洛阳最具代表性的标志符号，希望游客通过这些牡丹绘画作品，感受到从古至今的人们在对美好生活的向往、国家繁荣昌盛的祝愿上始终如一，更加珍惜现在的幸福生活。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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