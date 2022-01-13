洛阳今年老旧小区组团连片改造开工率已达83% 所有项目9月底前将全部开工

7日，记者从洛阳市住建局获悉，截至7月底，全市新开工84个片区、807个老旧小区的改造提升工程，开工率达83%。

7日，记者从洛阳市住建局获悉，截至7月底，全市新开工84个片区、807个老旧小区的改造提升工程，开工率达83%。

洛阳市住建局相关负责人介绍，按照市委市政府关于城市提质和老旧小区改造工作的统筹部署，洛阳市2022年纳入中央补助资金支持的城镇老旧小区按照“位置相邻、邻里相望、文化相连、生活相关”的原则实施组团连片改造，共划分为96个片区、966个小区，涉及群众109999户。截至7月底，全市城镇老旧小区组团连片改造项目共开工80个片区、涉及696个小区、94451户居民；完工4个片区、111个小区，涉及居民7085户。

从目前情况看，各县区开工率从高到低依次为：新安县100%、伊川县100%、嵩县100%、洛宁县100%、宜阳县100%、汝阳县100%、孟津区100%、涧西区100%、西工区98%、洛龙区97%、瀍河区87%、偃师区75%、老城区71%、栾川县70%。

按照部署，洛阳市将进一步加强统筹调度，推动老旧小区改造提升工作提速提效。纳入2022年中央资金支持的城镇老旧小区改造重点民生实事项目，以及城镇老旧小区组团连片改造项目，要确保在今年9月底前全部开工，10月底前完工不少于80%，年底前基本完工。

同时，各县区还将加快绿色社区创建行动工作进展，结合城镇老旧小区组团连片改造，加强绿色社区创建行动与城市提质“351”行动、“两建设、三改造”工作等统筹结合起来，确保11月底前基本完成140绿色社区的创建目标。

洛阳市住建局相关负责人表示，按照市委着力用好政策性金融的指示，各县区将抢抓国家稳经济一揽子政策措施机遇，结合城市更新，盘活小区周边低效利用资源，谋划包装项目，以改造后老旧小区的停车位、充电桩、广告、养老以及物业管理服务等项目为收益,通过发行一批专项债券、与国开行合作等途径，有效破解老旧小区改造资金瓶颈。

下一步，洛阳市将加大对城镇老旧小区改造工作的指导检查，对各县区老旧小区改造资金支付、相关管线专营单位配合县区改造、加装电梯等方面存在的问题及时予以督促整改，审计部门要主动开展审计监督工作。同时，市纪检监察机关依据市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩推进会精神，也将加大对包括老旧小区改造在内的城市提质工作的监督保障力度。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 实习生 李沫霖 通讯员 潘晓轲 文/图）