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今日迎来立秋节气 洛阳最高气温39℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 11:21

　　今天是8月7日，洛阳正式迎来立秋节气。

　　凉风初至，长夏未央。立秋是二十四节气中的第十三个节气，同时是秋季的第一个节气。虽名为立秋，但此时尚在中伏，山河大多依然浸于余热，洛阳更是正在经历高温热浪的炙烤。

　　今天8时55分，洛阳市气象台发布高温橙色预警信号，提醒公众做好应对37℃以上高温的准备。天气预报显示：今天白天到夜里，洛阳全区晴天间多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，偏南风2级到3级，最高气温37℃～39℃，最低气温27℃～29℃。

　　立秋分三候：一候凉风至，二候白露生，三候寒蝉鸣。此时节，人们最直接的感受就是“凉风至”。宋代诗人刘翰在《立秋》中就写道“乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风”，形象地表达了立秋天气转凉的特点。

　　不过，立秋并不等于入秋。我们通常说的秋天，是气象学意义上的秋天：当连续5天日平均气温在22℃以下，且后续天气状况稳定，我们才能把其中的第一天认为是入秋日。数据显示，洛阳常年入秋时间为9月7日。

　　民谚有“大暑小暑不算暑，立秋处暑正当暑”的说法。所谓“热在三伏”，按照“三伏”的推算方法，立秋至处暑往往还处在“三伏”之中，所以想要立秋后天气马上凉爽起来为时尚早，要真正感觉到秋天的凉爽，一般要到白露节气之后，也就是九月的中下旬。

　　立秋是传统的“四时八节”之一，也是中国古代社会生产生活的重要节点，从朝廷到老百姓都非常重视。《礼记·月令》记载，立秋当天，周天子要率百官到京都西郊迎秋。到了宋代，立秋当天，皇宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内，等时辰一到，太史官会高呼“秋来了”，此时如果梧桐应声落下一两片叶子，算是寓意报秋。古代民间庆祝立秋的习俗更好玩儿，当天百姓会把楸叶剪成花样戴在头上，或以秋水吞食小赤豆七粒，祈求平安吉祥，还有“咬秋”“晒秋”等。

　　鸣蝉惊秋，应时寻味，流传最广的立秋习俗应是“贴秋膘”。古代先民会在立秋当天悬秤称人，将体重与立夏时进行对比，那时普通人的生活并不富裕，加上酷暑使人茶饭不思，经历“苦夏”后大多变瘦，于是就有了“贴秋膘”一说。

　　立秋之后，在饮食方面应该特别注意定时定量、润燥强体，应吃些生津养阴、滋润多汁的食品，少吃辛辣、煎炸食品。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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