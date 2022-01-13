洛阳社区健身中心举行“决赛之夜”篮球赛

6日晚，2022年古都系列赛事·决赛之夜篮球比赛在涧西区春光社区健身中心室外篮球场精彩上演。

6日晚，2022年古都系列赛事·决赛之夜篮球比赛在涧西区春光社区健身中心室外篮球场精彩上演。

本次比赛的指导单位是洛阳市体育局、洛阳市篮球协会，主办单位是洛阳市涧西区教育体育局。比赛自7月上旬开赛，分为预赛和决赛两个阶段，共有全市32支代表队的256名青年篮球爱好者参赛。经过近一个多月的较量，共有8支代表队进入决赛之夜比赛现场。

本次篮球赛与传统比赛略有不同，每队上场球员4人，每场比赛10分钟。6日晚，8支球队经过三轮8场比赛决出前三名，冠、亚、季军分别由“dddd”代表队，“jet”代表队和人车志代表队获得。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）