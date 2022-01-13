40℃及以上！洛阳市气象台继续发布高温橙色预警

今天是8月7日，立秋节气，8时55分，洛阳市气象台继续发布高温橙色预警信号： 今天是8月7日，立秋节气，8时55分，洛阳市气象台继续发布高温橙色预警信号： 预计今天白天，洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至37℃以上，个别乡镇将达40℃及以上，请注意防范。 防御指南 1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。 2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。 3.有关部门应对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。 4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。 生活气象指数预报 ①人体舒适度预报：3级 人体感觉气温在27℃～39℃，感觉闷热，请注意防暑降温。 ②紫外线强度预报：4级 太阳光紫外线强度最高为4级，强度较强，请注意防晒。 ③行车安全指数预报：3级 今天白天安全行车气象条件一般，部分地区降雨时变差，请司机朋友谨慎慢行，注意交通安全。 ④洗车指数：2级 今天的天气条件较适宜洗车。 ⑤城市火险等级预报：4级 易燃烧，请注意用火用电安全，预防人为火灾的发生。 历史上的今天 1964年的今天，市区最高气温为37.1℃，是有气象记录以来该日气温的最高值。 1975年的今天，市区出现27.4mm的大雨天气。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)