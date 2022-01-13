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新高考、选课走班、学籍管理，来看这封给高一新生家长的一封信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.07 08:23

　　洛阳市教育局发布《致全市高一新生家长的一封信》，回答了学生及家长关心的问题。

　　关于“新高考”——

　　我省2025年实施“新高考”，将采用“3+1+2”模式，即全国统考的语文、数学、外语3科+首选科目(全省统考的物理、历史二选一)+再选科目(全省统考的政治、地理、化学、生物四选二)，满分为750分。

　　关于“选课走班”——

　　配合新高考，普通高中学校要实施选课走班，学生将面临选课问题。请各位同学及家长，及时了解新高考政策，根据个人志向兴趣和自身优势，结合院校专业选考科目要求，及早科学规划学业生涯，为进入大学继续深造奠定坚实的专业基础。

　　关于“学籍管理”——

　　所有高一新生一定要依据中招录取结果及时到录取学校报到，并按时注册学籍，保证人籍一致，彻底打消空挂学籍到其他学校就读的错误思想。如果人籍分离，双方学校都无法认定学生平时的综合素质评价，将直接影响孩子高考录取。

致全市高一新生家长的一封信

亲爱的高一新生、尊敬的各位家长：

　　大家好！恭贺同学们经过初中三年勤奋学习以优异成绩升入高中，开启人生新的征程，奔赴更加美好的未来。

　　根据教育部总体安排部署，我省从2022年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施高考综合改革，到2025年建立基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价(简称“两依据、一参考”)的普通高校考试招生模式，即2025年开始“新高考”。

　　在此提醒各位同学和家长：

　　一、了解新高考及招生模式，提前做好学业规划。

　　2025年实施的新高考将采用“3+1+2”模式，即全国统考的语文、数学、外语3科+首选科目(全省统考的物理、历史二选一)+再选科目(全省统考的政治、地理、化学、生物四选二)，满分为750分。配合新高考，普通高中学校要实施选课走班，学生将面临选课问题。请各位同学及家长，及时了解新高考政策，根据个人志向兴趣和自身优势，结合院校专业选考科目要求，及早科学规划学业生涯，为进入大学继续深造奠定坚实的专业基础。

　　二、了解学生综合评价制度，认真做好成长规划。

　　配合新高考，要建立并规范学生综合评价制度，围绕思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等内容，收集相关事实材料，形成学生综合素质档案，以及时、客观记录去反映学生德智体美综合素质主要方面的具体活动，在招生过程中将作为高校招生的重要参考。学生和家长要明白评价方式改革改变了考试成绩为唯一标准评价学生的做法，每一个学生在高中三年中要做到五育并举、全面发展，在抓好文化课成绩的同时，还要增强爱国情怀、自觉遵纪守法、培养创新思维、锻炼健康体质、提升审美能力、参加劳动实践等。

　　三、了解高中学籍管理制度，严格遵守管理规定。

　　我市严格落实《河南省普通高中学生学籍管理规定》，所有高一新生一定要依据中招录取结果及时到录取学校报到，并按时注册学籍，保证人籍一致，彻底打消空挂学籍到其他学校就读的错误思想。如果人籍分离，双方学校都无法认定学生平时的综合素质评价，将直接影响孩子高考录取。

　　高中是学生身心成长的一个重要阶段，也是学生鼓足勇气与信心去追寻梦想的重要阶段，希望家长朋友们与高中学校一起努力，用爱和智慧陪伴和引导孩子，为学生的成长保驾护航。

　　最后，感谢您对洛阳教育一如既往的关心、理解和支持！祝各位同学学习进步，学业有成；各位家长万事顺意！

洛阳市教育局

2022年8月6日

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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