洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

紧急提醒！8月7日，西工区、老城区、瀍河区部分街道进行区域核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 15:43

　　6日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为提升区域核酸检测组织实施能力，8月7日，我市对西工区、老城区、瀍河区等城区部分街道全体居民进行一次区域核酸检测。

　　具体检测范围和采样时间为：

　　●西工区唐宫路街道办事处、凯旋东路街道办事处全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等，下同)。

　　●瀍河区东关街道办事处、华林街道办事处、瀍西街道办事处、北窑街道办事处、瀍河乡全体居民。

　　●老城区西关街道办事处、南关街道办事处、西北隅街道办事处、东北隅街道办事处、西南隅街道办事处、东南隅街道办事处的全体居民。

　　上述区域核酸检测采样时间均为8月7日。

　　需要注意的是，上述区域核酸检测范围内，如其中近7日(2022年7月31日以来)有市域外旅居史的人员，应3天内进行2次核酸检测。

　　洛阳市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，开展重点人员集中核酸检测和部分县区区域核酸检测，是发现潜在感染者，落实“四早”要求的有效途径。应参加本次集中核酸检测的人员，应主动参加检测；等待采样期间，应规范佩戴口罩、保持2米间距，严防人员聚集引起交叉感染。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 最高气温40℃！本周末洛阳高温持续
  • 今日起，应天门灯光秀暂停播放
  • 东周王城城墙遗址（纱厂西路段）抢救...
  • 中信重工研发的直径14米竖井掘进机成...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 加快基础设施投融资建设 推动经济社会...
  • 最高气温40℃！洛阳市气象台发布高温...
  • 紧急提醒！8月7日，西工区、老城区、...
  • 100余家企业、1000余个品种……来洛阳...
  • 河南制造业“头雁”，洛阳企业14家！
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    七夕的夜空

    应天门 网红打卡地

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605