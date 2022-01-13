紧急提醒！8月7日，西工区、老城区、瀍河区部分街道进行区域核酸检测

8月7日，我市对西工区、老城区、瀍河区等城区部分街道全体居民进行一次区域核酸检测。 6日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，为提升区域核酸检测组织实施能力，8月7日，我市对西工区、老城区、瀍河区等城区部分街道全体居民进行一次区域核酸检测。 具体检测范围和采样时间为： ●西工区唐宫路街道办事处、凯旋东路街道办事处全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等，下同)。 ●瀍河区东关街道办事处、华林街道办事处、瀍西街道办事处、北窑街道办事处、瀍河乡全体居民。 ●老城区西关街道办事处、南关街道办事处、西北隅街道办事处、东北隅街道办事处、西南隅街道办事处、东南隅街道办事处的全体居民。 上述区域核酸检测采样时间均为8月7日。 需要注意的是，上述区域核酸检测范围内，如其中近7日(2022年7月31日以来)有市域外旅居史的人员，应3天内进行2次核酸检测。 洛阳市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，开展重点人员集中核酸检测和部分县区区域核酸检测，是发现潜在感染者，落实“四早”要求的有效途径。应参加本次集中核酸检测的人员，应主动参加检测；等待采样期间，应规范佩戴口罩、保持2米间距，严防人员聚集引起交叉感染。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)